De NAVO stuurt militairen uit verschillende landen naar zogenoemde battlegroups in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije. De Nederlandse luchtmobiele brigade blijft langer in Roemenië om Rusland af te schrikken. Ondertussen is de Amerikaanse president onderweg naar Brussel voor topoverleg over de oorlog, terwijl de VS Rusland beschuldigt van oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije krijgen van de NAVO zogenoemde battlegroups omdat die landen Russische troepen zien oprukken richting hun grenzen. Polen en de drie Baltische staten, die aan Rusland grenzen, hadden al zo'n gevechtsgroep van tot dusver ongeveer duizend man. Deze worden verdubbeld in grootte.

NAVO-chef Jens Stoltenberg rekent erop dat de leiders van de dertig NAVO-lidstaten donderdag op de NAVO-top in Brussel hun zegen geven aan de nieuwe eenheden. "Dat betekent dat we acht battlegroups hebben langs de hele oostflank van de Oostzee tot de Zwarte Zee", aldus de Noorse secretaris-generaal.

Nederland denkt er sterk over deel te nemen aan die voor Roemenië, die onder Franse leiding zou komen te staan. Nederlandse militairen maken al deel uit van de NAVO-gevechtsgroep in Litouwen.

Militairen van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade zijn al in Roemenië en blijven daar langer oefenen vanwege de Russische invasie. Het ministerie van Defensie zegt dat de verlenging van de oefening met name is bedoeld "om te blijven bijdragen aan de afschrikking tegen Russische agressie".

De 150 zogenoemde Rode Baretten blijven in ieder geval tot eind april oefenen in het grensgebied van Roemenië met Oekraïne. Dat is een maand langer dan gepland.

De NAVO maakt zich ook zorgen over politieke, financiële en mogelijk materiële steun die China verleent aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. China dekt Rusland al politiek met "flagrante leugens en desinformatie" over Oekraïne en over de NAVO, en er zijn ook zorgen over mogelijke "materiële steun", zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De dertig lidstaten van het westerse militaire bondgenootschap zullen de rol van China donderdag bespreken tijdens de top. Stoltenberg verwacht "dat de NAVO China zal oproepen zijn verantwoordelijkheid te nemen". China moet de invasie eindelijk veroordelen en geen praktische steun verlenen aan Rusland, stelt hij.

Volgens de Verenigde Staten wil China zijn bondgenoot Rusland, dat zucht onder flinke sancties van het Westen, financieel en economisch helpen. Peking zou zelfs nadenken over militaire steun aan Rusland.

Het aantal omgekomen Russische militairen is door de NAVO geschat op zevenduizend tot vijftienduizend sinds de invasie van een krappe maand geleden, meldt The Wall Street Journal. Als Russische gewonden, gevangenen en vermisten worden meegeteld, komt het aantal slachtoffers aan Russische zijde op veertigduizend uit.

De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Brussel voor topoverleg over de Russische invasie van Oekraïne. Hij is donderdag op bijeenkomsten van de NAVO, Europese Unie en G7 (zeven belangrijkste economieën). Hij landde iets na 21.00 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek in de buurt van de Belgische hoofdstad.

Biden waarschuwde bij zijn vertrek uit het Witte Huis opnieuw voor de inzet van chemische wapens door Rusland. "Ik denk dat dat een echte dreiging is", zei hij tegen de media, toen hem werd gevraagd naar de kans dat deze wapens in Oekraïne worden gebruikt.

De Verenigde Staten hebben de Russen voor het eerst formeel van oorlogsmisdaden beschuldigd in Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken baseert zich volgens The Washington Post en CNN op publieke bronnen en inlichtingendiensten.

Volgens Blinken moet een rechtbank zich buigen over de schuld of onschuld van Rusland. Hij belooft dat de VS voorbeelden van oorlogsmisdaden in Oekraïne zal blijven verzamelen.

In Oekraïne zelf heeft de burgemeester van Mariupol de stad verlaten, omdat door de beschietingen de communicatie, elektriciteit en watervoorzieningen zijn verstoord in de stad. Dat melden Oekraïense media. Burgemeester Vadym Boychenko en zijn stadsbestuur blijven wel werken.

Russische troepen blokkeren Mariupol nu al meer dan twintig dagen. De lokale Oekraïense autoriteiten zeggen te werken aan een manier om inwoners te evacueren.

Boychenko's collega-burgemeester Vitali Klitschko van de hoofdstad Kyiv zegt in een aantal gebieden de Russische troepen te hebben teruggedrongen. Hij herhaalde nog maar eens dat elk gebouw en elke straat verdedigd zullen worden en overgave geen optie is.

Ten noorden en oosten van Kyiv wordt volgens Klitschko hard gevochten. Hij stelt dat "de kleine stad Makariv en vrijwel geheel Irpin nu al onder controle zijn van Oekraïense soldaten". Irpin ligt tegen de oostkant van Kyiv aan en Makariv ligt ongeveer 50 kilometer naar het westen. Volgens Oekraïense media zijn de Russen in Irpin mogelijk omsingeld.

Russische troepen rukten kort na de invasie op 24 februari op naar de buitenwijken van de hoofdstad, maar hebben die niet kunnen omsingelen of binnenvallen. Klitschko stelt dat Kyiv nog altijd het doelwit is van de Russen "omdat het het hart van het land is".

Volgens het stadsbestuur zijn in Kyiv sinds het begin van de aanval in totaal 73 burgers omgekomen, onder wie vier kinderen. 297 mensen zijn gewond geraakt. In de hoofdstad werd begin deze week een avondklok ingesteld om inwoners te beschermen tegen mogelijke aanvallen.