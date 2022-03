Militairen van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade blijven langer oefenen in Roemenië vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De NAVO vergroot het aantal zogenoemde 'battlegroups' in lidstaten die Rusland door de oorlog in Oekraïne richting hun grenzen zien oprukken.

Het ministerie zegt dat de verlenging van de oefening met name is bedoeld "om te blijven bijdragen aan de afschrikking tegen Russische agressie". De 150 zogenoemde Rode Baretten blijven in ieder geval tot eind april oefenen in het grensgebied van Roemenië met Oekraïne. Dat is een maand langer dan gepland.

De oefening zou oorspronkelijk plaatsvinden in Duitsland, maar werd op verzoek van de NAVO verplaatst naar Roemenië. Dat gebeurde na de Russische inval in Oekraïne. Daarmee wil de NAVO laten zien dat ze klaarstaat om haar grondgebied te verdedigen. Ook moet het inwoners van Roemenië geruststellen. De militairen van de Luchtmobiele Brigade oefenen samen met Amerikaanse en Roemeense militairen.

De NAVO wil de oostflank versterken. Daarom gaat volgende maand een Nederlandse Patriot-luchtverdedigingseenheid naar Slowakije. Ook bekijkt het kabinet of het voor langere tijd militairen naar Roemenië kan sturen. Dat zou dan samen met de Fransen moeten gebeuren onder NAVO-vlag. De NAVO-lidstaten zullen vermoedelijk donderdag op een top in Brussel besluiten tot het sturen van een gevechtsgroep naar Roemenië.

NAVO vergroot 'battlegroups' in oostelijke lidstaten

De NAVO stationeert nog eens vier zogeheten battlegroups in lidstaten die Rusland door de oorlog in Oekraïne richting hun grenzen zien oprukken. De bataljons, die uit militairen van verschillende NAVO-landen bestaan, komen in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Polen en de drie Baltische staten, die aan Rusland grenzen, hadden al zo'n gevechtsgroep van tot dusver ongeveer duizend man. Deze wordt verdubbeld in grootte.

Stoltenberg rekent erop dat de leiders van de dertig NAVO-lidstaten morgen op de top in Brussel hun zegen geven aan de nieuwe eenheden. "Dat betekent dat we acht battlegroups hebben langs de hele oostflank van de Oostzee tot de Zwarte Zee", aldus de Noorse secretaris-generaal.

Nederland denkt er sterk over deel te nemen aan die voor Roemenië, die onder Franse leiding zou komen te staan. Nederlandse militairen maken al deel uit van de NAVO-gevechtsgroep in Litouwen.