Polen zet 45 Russische diplomaten uit die ervan worden verdacht te spioneren namens het Kremlin. De Russische ambassadeur in Jakarta heeft gezegd dat Poetin van plan is de G20-top in Indonesië later dit jaar bij te wonen. En bondskanselier Scholz ziet de Russische opmars in Oekraïne stokken.

Polen heeft 45 Russische diplomaten het land uitgezet op verdenking van spionage namens het Kremlin. Volgens minister Mariusz Kaminski van Binnenlandse Zaken wordt met deze stap "een netwerk van Russische geheime diensten" ontmanteld.

De Russische ambassadeur in Warschau, Sergej Andrejev, werd woensdagochtend ontboden. Na een overleg met de Poolse autoriteiten verklaarde hij tegenover media dat er geen basis is voor de beschuldigingen.

De lijst met namen is opgesteld door de Poolse inlichtingendienst ABW. Die had het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd de diplomaten het land uit te zetten. Rusland dreigde met een tegenreactie als de diplomaten daadwerkelijk Polen uitgezet zouden worden.

Een conflict over de deelname van de G20-top in Indonesië later dit jaar escaleert verder nu de Russische ambassadeur in Jakarta heeft aangegeven dat de Russische president Vladimir Poetin van plan is de top bij te wonen. Eerder maakten enkele westerse landen, waaronder de Europese Unie en de Verenigde Staten, bekend dat ze Rusland wilden weren uit de groep met 's werelds belangrijkste economieën.

De Russische ambassadeur in Indonesië noemt het voornemen "absoluut disproportioneel". Ook Indonesië zelf heeft gereageerd en benadrukt dat de G20 een economisch forum is dat economische problemen bespreekt en dat politieke conflicten bij de Verenigde Naties besproken moeten worden.

China heeft laten weten dat het de deelname van Poetin aan de top steunt. Ook India, Saoedi-Arabië, Turkije, Argentinië, Brazilië en Mexico zouden Russische deelname steunen. De top zal in oktober op Bali plaatsvinden.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ziet de opmars van de Russen in Oekraïne stokken. Eerder vandaag meldde een hoge functionaris binnen het Pentagon dat de slagkracht van het Russische leger fors aan het slinken is.

Scholz benadrukte dat hij niet wil dat de NAVO in het conflict betrokken raakt, maar dat de Duitsers Oekraïne zullen blijven helpen.

De bondskanselier wil het risico dat de NAVO en Rusland in een mogelijk nucleair conflict raken vermijden. Hij zei dat de sancties de Russen veel schade berokkenen en dat er "constant wordt gewerkt aan meer sancties". Poetin moet volgens Scholz "de waarheid onder ogen zien: deze oorlog verwoest niet alleen Oekraïne, maar ook de toekomst van Rusland".

Oekraïne voorspelt dat de 'actieve fase' van de oorlog tegen het einde van april voorbij zal zijn. De presidentiële adviseur Oleksiy Arestovych leidt dit af uit berichten dat het Russische leger zou vastlopen.

Volgens Arestovych boeken de Russische troepen vrijwel nergens meer terreinwinst en hebben ze 40 procent van de manschappen verloren. De cijfers uit Oekraïne zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Het Kremlin herhaalt geregeld dat alles volgens plan verloopt.

Daarnaast melden autoriteiten in Kyiv dat de regio rondom de hoofdstad langzaam maar zeker weer in Oekraïense handen terechtkomt. De burgemeester van de voorstad Irpin zegt dat zijn stad inmiddels voor 80 procent onder controle van de Oekraïners is. Eerder waren grote delen van Irpin bezet door de Russen.

Ondertussen blijven de Russen doelen in verschillende Oekraïense steden bestoken. Zo meldden lokale autoriteiten volgens CNN dat een belangrijke brug bij de Oost-Oekraïense stad Chernihiv is verwoest door oorlogsvliegtuigen. Die stad wordt al weken zwaar getroffen door het Russische geweld.

Eerder op de dag meldde een regionale commandant van het Oekraïense leger raketaanvallen op militaire doelen in de noordwestelijke stad Rivne.

Vanochtend meldde een lokale Oekraïense gouverneur dat in de regio Luhansk een overeenkomst tot een tijdelijk staakt-het-vuren was bereikt. Dat zou het voor inwoners uit die regio mogelijk moeten maken om het gebied veilig te verlaten.

Verder zou met de Russen zijn afgesproken dat er vandaag negen humanitaire corridors geopend zouden worden, meldde de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk volgens persbureau Reuters. Opnieuw werd er geen corridor voor inwoners van de zwaar gebombardeerde havenstad Mariupol ingesteld.