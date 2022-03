Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al ruim veertig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) militaire vragen. Dit keer is de vraag: Kan Rusland de oorlog eigenlijk nog wel winnen?

Kunnen de Russen de oorlog nog winnen? "Nee, wel verliezen", was het snedige antwoord van generaal b.d. Mart de Kruif, 's lands beste duider, vorige week zaterdag in Nieuwsuur. Al kun je tegenwerpen dat hij op militair-professionele gronden ook langdurig (de oorlog is al in de vierde week) in de Russische eindzege bleef geloven.

Het was een ontwijkend antwoord, want we werden er niet veel wijzer van, maar het was wel een moedig antwoord, omdat hij moraliteit en nuchtere feiten uit elkaar blijft houden. De generaal keek bedrukt en zelfs schuldbewust, maar zijn slotsom is toch (misschien wel omdat de NAVO erbuiten blijft) dat de Russen uiteindelijk zullen winnen.

Na de mislukte blitzkrieg (optie 1) en de mislukte omsingeling van Kyiv (optie 2) blijft de Russische krijgsmacht nog groot genoeg om de methode-Grozny (optie 3, verwoesting en barbarij) toe te passen. Als zelfs dat niet werkt, zou verdere escalatie, bijvoorbeeld met biologische of chemische wapens of een kernwapen, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tot capitulatie kunnen dwingen.

Botte Russische Macht

Het wringt dat het bieden van een no-flyzone de enige vorm van echte solidariteit en hulp lijkt, schreef iemand me. Is het dan wachten op een Srebrenica, voordat we het wel doen? Dan zijn we duizenden doden in Mariupol verder. Zelfs als je uitgaat van de gunstigste scenario's kan een no-flyzone nu niet, en we weten ook niet hoe en waar dit gaat eindigen.

The Washington Post kreeg dezelfde vraag voorgelegd als generaal De Kruif en was zondag iets nuchterder en optimistischer in zijn slagveldanalyse dan de Nederlander. Er tekent zich een patstelling af in Oekraïne, concludeerde de krant: niemand kan meer winnen.

Maar de grove verwoesting van de stad Mariupol demonstreert de botte macht van Russische raketten en kanonnen. Aanvallen op steden die tot nu toe redelijk buiten schot bleven (Lviv bijvoorbeeld) of met een nieuw wapen (zoals de voor luchtverdediging ongrijpbare hypersonische Kinzhal-raket) laten bovendien zien dat de Russische president Vladimir Poetin nog ruimte heeft om de oorlog verder te laten escaleren.

Is doorvechten wel een optie?

Het hopeloze begint ook tot Zelensky door te dringen. Een van zijn veiligheidsadviseurs, Serhiy Leschenko, kreeg afgelopen zondag van NU.nl de vraag hoe het Westen zijn belaagde land nu het best zou kunnen helpen. Hij kwam met drie manieren:

"Ten eerste meer wapens, en dan vooral gevechtsvliegtuigen en luchtafweersystemen. De tweede optie is meer en zwaardere sancties tegen Rusland. Bijvoorbeeld dat meer internationale bedrijven zich terugtrekken van de Russische markt. De derde optie is het vergroten van de steun voor een Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie."

Opvallend was dat hij niet meer om een door de NAVO afgedwongen no-flyzone of een lidmaatschapskaart van die verdragsorganisatie vroeg: "Ze zijn nu niet in staat om ons te steunen."

Hier doemt dus een ander duivels dilemma op. Hoe moediger het verzet van Zelensky, des te langer de invasie duurt en des te hoger (in vernietiging) de prijs die Poetin voor een vredesakkoord zal vragen. Eigenlijk zou iemand Zelensky moeten durven uitleggen dat moedig doorvechten ook vanuit moreel oogpunt geen optie meer is. De afrekening met Poetin komt dan achteraf wel.