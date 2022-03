De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de onderhandelingen met Rusland "zwaar en confronterend" genoemd. Ondertussen lijkt de slagkracht van het Russische leger sinds het begin van de invasie in Oekraïne te zijn geslonken en heeft het Kremlin gereageerd op de mogelijkheid kernwapens in te zetten in Oekraïne.

De slagkracht van het Russische leger lijkt te slinken, constateert een Amerikaanse defensieambtenaar in gesprek met persbureau Reuters. De gevechtskracht van Rusland is gedaald tot minder dan 90 procent van het niveau van het begin van de invasie, nu bijna een maand geleden.

Rusland begon met meer dan 150.000 troepen rond Oekraïne, samen met vliegtuigen, artillerie, tanks en andere wapens. De opmars van de Russische troepen is volgens de expert op bijna alle fronten tot staan gebracht door de Oekraïense strijdkrachten.

Nu is Rusland overgegaan tot het bombarderen van steden met artillerie, raketten en bommen, met de zuidoostelijke havenstad Mariupol als het belangrijkste doelwit, aldus de Amerikaanse defensiefunctionaris die anoniem wil blijven.

Zelensky heeft de onderhandelingen met Rusland "zwaar en confronterend" genoemd. Hoewel de partijen elkaar de laatste weken regelmatig gesproken hebben, zeggen beide landen dat een deal nog ver weg is.

"We blijven op verschillende niveaus werken om Rusland aan te moedigen op weg naar vrede", zei Zelensky over de besprekingen, die volgens hem "vrijwel elke dag" plaatsvinden. "Stap voor stap gaan we vooruit."

De president greep de videoboodschap ook aan om Russische troepen te beschuldigen van het dwarsbomen van pogingen om burgers uit de zuidoostelijke havenstad Mariupol te evacueren. Daar leven volgens hem momenteel ongeveer 100.000 mensen in "onmenselijke omstandigheden, zonder voedsel, zonder water, zonder medicijnen, onderhevig aan constante beschietingen en bombardementen".

Het Kremlin heeft laten weten alleen kernwapens te zullen gebruiken als het bestaan van Rusland bedreigd zou worden. Dat zei woordvoerder Dmitry Peskov tegen het Russische staatspersbureau TASS. Hij lijkt daarmee te reageren op bezorgdheid van het Westen, dat vreest dat het conflict in Oekraïne zou kunnen escaleren tot een nucleaire oorlog.

"We hebben een beleid voor binnenlandse veiligheid, en het is openbaar. Je kunt alle redenen voor het gebruik van kernwapens lezen", zei Peskov. "Dus als er een bedreiging voor ons land is, dan kunnen ze worden gebruikt in overeenstemming met ons beleid", antwoordde Peskov op vragen van journalisten over wanneer kernwapens worden ingezet.

De Russische regering verwerpt de waarschuwing van de Amerikaanse president Joe Biden, die zei dat Rusland cyberaanvallen op bedrijven kan gaan uitvoeren, uit wraak voor de harde westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het Kremlin laat Rusland zich niet in met "banditisme".

Biden zei maandag dat Moskou volgens de inlichtingendiensten naar manieren om cyberaanvallen op Amerikaanse ondernemingen uit te voeren kijkt. Hij drong er dan ook bij bedrijven op aan de cyberverdediging onmiddellijk te versterken.

Maar volgens Peskov is daar geen sprake van. "De Russische Federatie doet, in tegenstelling tot veel westerse landen, niet aan banditisme op staatsniveau."

Rusland is al vaker beschuldigd van cyberaanvallen op de Verenigde Staten en andere landen, maar Moskou ontkent steevast.

Volgens het Witte Huis lopen bedrijven die actief zijn met belangrijke infrastructuur het risico doelwit te worden van cyberaanvallen. De Amerikaanse overheid zegt tot dusver nog geen signalen te hebben gezien van grote Russische cyberaanvallen op infrastructuur of overheidsinstellingen.

Italië gaat na of de Russische president Vladimir Poetin de eigenaar is van een 140 meter lang jacht dat is aangemeerd in een haven in Toscane. Het 140 meter lange luxejacht Scheherazade ligt in de haven van Marina di Carrara op een werf van jachtenbouwer The Italian Sea Group, die ontkent dat de Scheherazade aan Poetin toebehoort.

Italië heeft bezittingen van Russische oligarchen ter waarde van ruim 800 miljoen euro in beslag genomen, zei premier Mario Draghi dinsdag na een speech van Zelensky voor het Italiaanse parlement.