De gevechtssterkte van Rusland in Oekraïne is voor het eerst sinds het begin van de invasie gedaald tot minder dan 90 procent van het aanvankelijke niveau, zegt een hoge Amerikaanse defensieambtenaar dinsdag aan persbureau Reuters.

Rusland lijdt zware verliezen aan wapentuig en onder zijn troepen groeit het aantal slachtoffers, aldus de functionaris die anoniem wil blijven.

Vóór de invasie van 24 februari verzamelde Rusland volgens Amerikaanse schattingen meer dan 150.000 troepen rond Oekraïne, samen met vliegtuigen, artillerie, tanks en andere wapens.

Bijna een maand later hebben de Russische troepen niet één grote stad in Oekraïne kunnen veroveren. Hun opmars is volgens de expert op bijna alle fronten tot staan gebracht door de Oekraïense strijdkrachten. Daarom is Rusland ertoe overgegaan om steden te bombarderen met artillerie, raketten en bommen.

De zuidoostelijke stad Mariupol vormt voor de Russen een belangrijk doelwit, zegt de Amerikaanse defensie-expert. Russische marinetroepen hebben volgens hem de afgelopen 24 uur, anders dan een dag ervoor, waarschijnlijk vanuit de Zee van Azov op Mariupol gevuurd.

Duizenden dode en gewonde Russische militairen

Moskou maakte op 2 maart bekend dat er 498 Russische militairen waren omgekomen terwijl 1.597 militairen gewond waren geraakt, maar heeft daarna geen aantallen meer genoemd.

Het offensief stuitte na 2 maart op nog meer zware tegenstand van het Oekraïense leger en vrijwillige verdedigingstroepen. De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, schatte het aantal doden en gewonden in het Russische leger dinsdag op duizenden, maar weigert een precies cijfer te noemen.

De Verenigde Staten hebben gewaarschuwd dat Rusland hulp zou kunnen zoeken bij China. Het Witte Huis zei dinsdag echter dat er geen bewijs is dat China militaire uitrusting aan Rusland levert.

Volgens de defensietopper zijn er geen aanwijzingen dat Rusland extra voorraden naar Oekraïne brengt. "Maar we blijven aanwijzingen zien dat ze deze besprekingen voeren, en dat ze dit soort plannen maken, zowel in termen van herbevoorrading, als ook versterking", zei de functionaris.