De Italiaanse autoriteiten onderzoeken een luxejacht dat mogelijk het bezit is van de Russische president Vladimir Poetin. De 140 meter lange Scheherazade ligt in de haven van Marina di Carrara in de regio Toscane.

The New York Times en het team rond de veroordeelde Russische oppositieleider Alexei Navalny brengen het schip in verband met Poetin. De Italiaanse financiële opsporingsdienst vergelijkt nu informatie uit databases en handelsregisters om te kijken of die beweringen kloppen, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Het schip ligt op een werf van jachtenbouwer The Italian Sea Group, die stellig ontkent dat de Scheherazade aan Poetin toebehoort. Maar volgens een plaatselijke vakbondsleider waren er "ongewone ontwikkelingen" rond het schip. Zo is de volledige Russische bemanning onlangs vervangen door Britten, zei hij tegen ANSA.

Italië heeft bezittingen van Russische oligarchen ter waarde van ruim 800 miljoen euro in beslag genomen, zei premier Mario Draghi dinsdag na een speech van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor het Italiaanse parlement.

Zelensky noemde het vermeende jacht van Poetin in een dringende oproep aan de Italianen. "We moeten al hun bezittingen bevriezen, hun rekeningen, hun jachten, van de Scheherazade tot de kleinste", verklaarde hij.

Italiaanse autoriteiten hebben onlangs een jacht met een geschatte waarde van 530 miljoen euro aan de ketting gelegd. Ook zijn villa's in handen van Russen uit de entourage van Poetin geconfisqueerd.