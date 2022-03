In Rusland moet voor zover bekend voor het eerst een journalist zich in de rechtszaal verantwoorden voor het verspreiden van wat het land "nepnieuws" over de invasie van Oekraïne betitelt. Die strijd mag in Rusland geen oorlog, maar slechts een "speciale militaire operatie" worden genoemd.

De populaire verslaggever en commentator Aleksandr Nevzorov heeft volgens Moskou valse informatie verspreid over het Russische leger in Oekraïne. Door een nieuwe wet riskeert hij een gevangenisstraf van vijftien jaar voor het publiceren van "leugens".

Russische justitie is op zoek naar Nevzorov. Mogelijk bevindt de oud-parlementariër zich momenteel in het buitenland.

Volgens rechercheurs van de speciale Onderzoekscommissie publiceerde Nevzorov bewust nepnieuws. Hij stelde dat het Russische leger opzettelijk een kraamkliniek in de zuidelijke havenstad Mariupol bombardeerde. De Russen zelf beweren dat zich in het gebouw radicale Oekraïense elementen bevonden.

Vorige week was al een strafzaak geopend tegen een Russische blogger die in Frankrijk woont, voor het verspreiden van de "valse" informatie dat Russische strijdkrachten doelgericht op Oekraïense burgers schieten.