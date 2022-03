Meer dan 100.000 burgers proberen de verwoeste stad Mariupol te ontvluchten, maar er zijn volgens de Oekraïense regering geen veilige vluchtroutes. En verder gebruikte Rusland dinsdag kamikazedrones om de hoofdstad Kyiv te bombarderen.

Er is niets meer over van de door Rusland belegerde havenstad Mariupol, zegt de Oekraïense president Zelensky in een videotoespraak. "Er zijn daar alleen nog maar ruïnes."

Reddingswerkers proberen ondertussen het gebombardeerde theater in de stad te bereiken. Daar zouden meer dan duizend mensen zich hebben schuilgehouden. Nieuwe Russische bombardementen maken het reddingswerk zeer lastig. Ondertussen blijft Rusland ontkennen iets te maken te hebben met het theaterbombardement. Autoriteiten uit Mariupol melden dinsdag dat er twee grote bommen op de stad zijn gegooid.

Meer dan 100.000 burgers proberen te vluchten uit de havenstad, maar zij kunnen niet vertrekken omdat er een gebrek is aan veilige vluchtroutes. "Het is duidelijk dat de bezetter niet geïnteresseerd is in Mariupol. Ze willen onze stad gewoon met de grond gelijkmaken en tot as van dood land maken", verklaart de gemeente Mariupol.

Meerdere Oekraïense steden liggen in puin, zoals hier in Mykolaiv.

Zelensky gaat donderdag via een videoverbinding deelnemen aan de NAVO-top. Dat meldt de woordvoerder van de Oekraïense president. "Oekraïne gaat actief deelnemen aan de NAVO-vergadering. We zijn nog aan het bedenken op welke manier. Dat zal zeker een toespraak zijn van Zelensky, maar misschien ook wel volledige deelname via een beeldverbinding."

De Oekraïense president gaat praten over de noodzaak om de Russen te stoppen. Mogelijk gaat hij daarbij andermaal om hulp vragen, door het land bijvoorbeeld te voorzien van krachtige luchtverdedigingssystemen en gevechtsvliegtuigen.

Zelensky spreekt het Italiaans parlement toe.

Oekraïne wil ook dat China zich uitspreekt en een zichtbaardere rol gaat spelen om de oorlog te stoppen. Een belangrijke adviseur van president Zelensky zegt dat de Oekraïense leider binnenkort gaat praten met zijn Chinese collega Xi Jinping.

China is een belangrijke partner voor zowel Rusland als Oekraïne. Voorlopig stelt het land zich neutraal op, ondanks aandringen van westerse landen om de oorlog in Oekraïne te veroordelen. "We vinden dat China op de voorgrond moet treden en een belangrijke bijdrage moet leveren voor vrede. We willen ook dat het land een rol gaat spelen in een nieuwe veiligheidssysteem, dat oorlogen als dit in de toekomst zou moeten voorkomen", aldus senior-regeringsadviseur Andriy Yermak.

Nederland en Turkije veroordelen allebei de Russische invasie van Oekraïne, zegt premier Mark Rutte. Hij had dinsdag een gesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Tegelijkertijd laten de Verenigde Staten weten dat ze nog geen aanwijzingen hebben dat Rusland chemische wapens gebruikt in Oekraïne. Eerder waren er claims dat Russische troepen clusterbommen en vacuümbommen inzetten. De Amerikanen houden naar eigen zeggen alles scherp in de gaten, maar hebben nog geen concrete aanwijzingen die de claims ondersteunen.

Maandag zei de Amerikaanse president Joe Biden nog dat de "valse Russische beschuldigingen dat Kyiv chemische wapens gebruikt erop duiden dat juist Poetin overweegt om die zelf te gebruiken".

Het overblijfsel van wat een clusterbom zou moeten zijn.

De Europese Unie stelt dinsdag dat de kritiek op de omgang van de Oekraïense regering met burgerrechten voorlopig moet worden ingeslikt. Het land heeft volgens de buitenlandddienst van de EU wel wat anders aan het hoofd nu er oorlog is.

Zelensky verbood zondag elf pro-Russische oppositiepartijen, waaronder die van een belangrijke rivaal. Bovendien gaf hij opdracht alle landelijke tv-zenders gelijk te schakelen met de staatstelevisie. Rusland reageerde cynisch op deze acties en het kwam Zelensky ook in het Westen op kritiek te staan.

"Ik denk dat het niet helemaal een passend moment is om te praten over sommige rechten en de ontwikkeling van de democratie", zegt een woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell. "Het is nu eerst belangrijk dat er straks nog een land over is met mensen die van die rechten kunnen genieten."

Oekraïne heeft dinsdag naar eigen zeggen meerdere drones neergehaald en ook enkele Russische gevechtsvliegtuigen. Resten van toestellen lagen in de buurt van Kyiv op de grond. In een tweet maakte Oekraïne het neerhalen van de drones bekend (zie hieronder).

In de hoofdstad constateert het Franse persbureau AFP dat Rusland zogenoemde kamikazedrones inzet. Dat zijn onbemande toestellen voor eenmalig gebruik. Op die manier zouden de Russen proberen Kyiv te bombarderen. Dinsdag viel bij een aanval van zo'n kamikazedrone een nog onbekend aantal doden.

Een aantal kamikazedrones viel een gebouw aan van de nationale academie voor wetenschappen, in het noordwesten van de stad. Reddingswerkers haalden minstens één lichaam met militair uniform uit het complex.

Een restant van een oorlogsdrone.

Ondertussen riep VN-topman António Guterres dinsdag op om een einde te maken aan de "absurde oorlog". De secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarschuwde dat het conflict "snel nergens heen gaat" en het Oekraïense volk "een levende hel doormaakt".

"Het voortzetten van de oorlog in Oekraïne is moreel onaanvaardbaar, politiek onverdedigbaar en militair onzinnig", zei Guterres. Zelfs als de Russen Mariupol veroveren, dan nog is de oorlog volgens hem niet te winnen. "Oekraïne kan niet stad voor stad, straat voor straat, huis voor huis worden veroverd."

Parijs heeft tot slot op een opmerkelijke wijze morele steun gegeven aan Oekraïne. De Franse hoofdstad heeft Kyiv het ereburgerschap toegekend. Parijs zegt de Russische inval in Oekraïne sterk te veroordelen. Het schenken van ereburgerschap is volgens Parijs het sterkste gebaar om solidariteit met Kyiv te belichamen.

"Met deze prijs die voor het eerst aan een stad wordt toegekend, bevestigt Parijs de vriendschap en steun voor de Oekraïense hoofdstad, die momenteel vecht voor zijn vrijheid", aldus burgemeester van Parijs Anne Hidalgo.