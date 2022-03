In een Boryspil, een stad nabij Kyiv, is paniek ontstaan na geruchten over een Russische aanval op woensdag. De burgemeester heeft een deel van zijn inwoners er daarom toe opgeroepen de stad te verlaten. Verder zijn door de oorlog inmiddels zeker 464 scholen en 43 ziekenhuizen in Oekraïne beschadigd, meldt hulporganisatie Save The Children.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

De burgemeester van Boryspil - een stad ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Kyiv - heeft een deel van zijn inwoners ertoe opgeroepen de stad te verlaten vanwege gevechten. Net als in de andere plaatsen rondom de Oekraïense hoofdstad bestaan onder de bevolking grote zorgen over de dreiging van mogelijke Russische aanvallen.

Het is volgens burgemeester Volodymyr Borisenko niet nodig om in Boryspil te blijven. Hij heeft gezegd dat de mannen de stad beter kunnen verdedigen als vrouwen en kinderen weg zijn. De stad telt ongeveer 60.000 inwoners.

Een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat in Boryspil paniek is ontstaan vanwege geruchten over een Russische aanval op woensdag, waarbij de stad zou worden vernietigd.

Een soldaat houdt de wacht bij een wegblokkade bij Boryspil. Een soldaat houdt de wacht bij een wegblokkade bij Boryspil. Foto: EPA

Door de oorlog zijn zeker 464 scholen en 43 ziekenhuizen in het land beschadigd, meldt Save the Children. Meer dan zestig scholen zijn compleet vernietigd, constateert de hulporganisatie na een analyse van cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Sinds het begin van de Russische invasie zijn ruim 3,5 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht. Onder hen zijn meer dan 1,5 miljoen kinderen. In het land zijn nog bijna 6 miljoen kinderen, aldus Save the Children. De hulporganisatie roept op tot de bescherming van burgers en kinderen.

Rusland ontkent dat het in Oekraïne burgerdoelen bestookt, terwijl daar wel bewijs voor is. Volgens Oekraïne zijn duizenden burgers omgekomen. Daarvan hebben de Verenigde Naties er meer dan negenhonderd geverifieerd. Onder hen zijn tientallen kinderen.

Een vernietigde school in Zhytomyr in het noordwesten van Oekraïne. Een vernietigde school in Zhytomyr in het noordwesten van Oekraïne. Foto: EPA

Inmiddels zijn ruim 3,5 miljoen Oekraïners naar het buitenland gevlucht, meldt de VN dinsdag. Meer dan 2 miljoen vluchtelingen zijn de grens met Polen overgestoken.

Van hen hebben er ongeveer een half miljoen psychische problemen, meldt de WHO. Ze hebben hulp nodig vanwege het trauma dat ze hebben opgelopen door de oorlog. Oekraïners die de grens oversteken, hebben een breed scala aan gezondheidsproblemen, zoals diarree en uitdroging, aldus de WHO.

In de 25 Nederlandse veiligheidsregio's zijn tot nu toe ruim 24.500 plekken beschikbaar gekomen voor de opvang van Oekraïners die zijn gevlucht voor het Russische geweld. Dat zijn er 700 meer dan maandag werd gemeld. Inmiddels worden op deze locaties 13.000 mensen opgevangen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Eigenlijk was met het kabinet afgesproken dat de regio's nu 25.000 opvangplekken geregeld moesten hebben, maar dat is net niet gehaald. Op zich levert dat geen gevolgen op, omdat iets meer dan de helft van de gereserveerde opvang nog maar bezet wordt.

Het is nog niet duidelijk hoeveel Oekraïners naar Nederland komen. Naast de opvang van de overheden, vangen ook particulieren vluchtelingen op. Hoeveel dat er zijn, is ook niet bekend.

Terwijl het land wordt bestookt, gaat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky door met onderhandelen. Hij sprak dinsdag met paus Franciscus.

Het staatshoofd heeft de katholieke leider verteld over de moeilijke humanitaire situatie en de blokkade van vluchtroutes door Russische troepen bij belegerde steden. Zelensky bedankte Franciscus voor de gebeden voor Oekraïne en vrede.

De paus herhaalde zondag zijn oproep tot het beëindigen van de oorlog. Hij sprak van een "zinloos bloedbad" met elke dag "slachtingen en wreedheden". "De gewelddadige agressie tegen Oekraïne vertraagt helaas niet", zei hij. Een dag eerder had hij Oekraïense vluchtelingen in een kinderziekenhuis in Rome bezocht.