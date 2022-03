De Oekraïense president Volodymyr Zelensky blijft aandringen op een ontmoeting met zijn Russische collega Vladimir Poetin in de hoop een deal te sluiten. De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt voor het gebruik van chemische wapens door Rusland.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Zelensky ziet in een snelle ontmoeting met Poetin een mogelijkheid voor Rusland om "de verliezen te beperken die het lijdt door zijn eigen fouten", zo zei hij in gesprek met verschillende Europese media. Hij noemde ook de voorwaarden waaraan Rusland moet voldoen. Zo moet er een staakt-het-vuren komen en moet Rusland zijn troepen terugtrekken. Verder moeten er volgens hem veiligheidsgaranties worden gegeven.

"Zolang wij geen ontmoeting met de president hebben, kunnen wij niet echt begrijpen wat zij willen doen om de oorlog te stoppen en wat zij zullen doen als wij niet bereid zijn tot een compromis", zei Zelensky.

De oorlog in Oekraïne en de komende NAVO-top staan centraal tijdens het bezoek dat premier Mark Rutte dinsdag aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan brengt. Rutte noemde het vrijdag belangrijk dat meer landen binnen de NAVO intensief contact hebben met de regering in Ankara. "Turkije is van groot belang voor de verdediging van de oostflank", zei hij.

De betrekkingen tussen Nederland en Turkije waren de afgelopen jaren danig bekoeld, maar volgens Rutte zijn de persoonlijke banden altijd goed gebleven.

De Amerikaanse president Biden waarschuwt bedrijven voor Russische cyberaanvallen vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Er is volgens hem informatie van de inlichtingendiensten dat Moskou onderzoekt hoe het cyberaanvallen kan uitvoeren op Amerikaanse ondernemingen. Biden dringt er dan ook bij bedrijven op aan om hun cyberverdediging onmiddellijk te versterken. Volgens de president zorgen de harde sancties voor ongekende schade aan de Russische economie.

Biden liet zich ook uit over de Russische beschuldiging dat Kyiv chemische en biologische wapens bezit. Die is volgens Biden niet alleen onwaar, maar duidt er volgens hem ook op dat Poetin zelf overweegt om zulke wapens te gebruiken. Biden leverde echter geen bewijs voor zijn beschuldiging.

De opvang van de eerste 25.000 Oekraïners in Nederland is zo goed als rond, maar voor vluchtelingen uit andere landen zijn de komende tien dagen al vijftienhonderd plaatsen tekort, bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan NU.nl na berichtgeving van de NOS. Als er geen ruimte komt om mensen door te plaatsen, moeten vijftienhonderd mensen op straat slapen", zegt een COA-woordvoerder tegen NU.nl.

Veel gemeenten zijn straks aangewezen op "niet-reguliere plekken" zoals noodwoningen en leegstaande bedrijfs- en fabriekspanden, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandag.

Nergens in Oekraïne lijkt het Russische offensief genadelozer dan in Mariupol, schrijven de AP-journalisten Mstyslav Chernov en Evgeniy Maloletka in hun verslag vanuit de zuidelijke havenstad, die al weken afgesloten is van schoon water, gas en elektriciteit. Lees hier hun verslag.