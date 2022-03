Voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het niet mogelijk om over het einde van de oorlog in zijn land te onderhandelen zonder een ontmoeting tussen hem en de Russische president Vladimir Poetin, zei hij tijdens een interview met Europese tv-stations.

"Ik geloof dat zolang wij geen ontmoeting hebben met de president van de Russische Federatie... wij niet echt kunnen begrijpen wat zij willen doen om de oorlog te stoppen en wat zij bereid zijn te doen als wij niet klaar zijn voor een compromis", zei Zelensky.

De president van Oekraïne zoekt al bijna een jaar naar een gelegenheid om Poetin te ontmoeten, maar de Russische leider heeft steeds geweigerd. Op zijn beurt eist Poetin dat Zelensky de "burgeroorlog" oplost tussen Oekraïne en de afgescheiden volksrepublieken die banden hebben met Moskou.

Zelensky blijft aandringen op gesprekken

Sinds Russische troepen vorige maand Oekraïne binnenvielen, heeft Zelensky steeds dringender opgeroepen tot gesprekken om de gevechten te beëindigen. Vorige week drong hij opnieuw aan op een snelle ontmoeting, zodat Rusland "de verliezen kan beperken die het lijdt door eigen fouten".

"Ik ben bereid om tijdens een ontmoeting met de president van Rusland de kwestie van de bezette gebieden ter sprake te brengen, maar ik ben er zeker van dat er tijdens deze ontmoeting geen oplossing zal komen", zei hij in het interview.

'Er moeten compromissen worden gevonden'

Zelensky noemde ook de voorwaarden waaraan Rusland moet voldoen. "Als mensen proberen een oorlog te stoppen, komt er een staakt-het-vuren en worden de troepen teruggetrokken."

Hij vervolgde: "De presidenten komen bijeen, bereiken een akkoord over de terugtrekking van de troepen en er zijn veiligheidsgaranties. Op de een of andere manier moeten er compromissen worden gevonden, om onze veiligheid te garanderen."

Oekraïne realiseert zich volgens de president heel goed dat het nu niet tot de NAVO kan worden toegelaten. De NAVO-lidstaten beseffen volgens hem "dat ze niet met Rusland willen vechten en ons daarom niet kunnen laten toetreden." Oekraïne moet zich daarbij neerleggen en andere garanties eisen, aldus de Oekraïense president.