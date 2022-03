De opvang van de eerste 25.000 Oekraïners is zo goed als rond, maar er zijn te weinig plaatsen voor vluchtelingen uit andere landen, bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

"Tussen nu en 1 april zit nog een gat van 1.500 plaatsen. Als we er nu geen ruimte krijgen om mensen door te plaatsen, moeten we 1.500 mensen op straat laten slapen", aldus de COA-woordvoerder.

"In Ter Apel zitten we al helemaal vol. We hebben absoluut geen plaats voor meer mensen", zegt het COA. In het Veiligheidsberaad is de situatie wel besproken, maar volgens de woordvoerder zijn er geen concrete toezeggingen gedaan.

Na het overleg zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandag dat veel gemeenten straks aangewezen zijn op "niet-reguliere plekken" zoals noodwoningen, leegstaande bedrijfs- en fabriekspanden.

Het kost tijd om deze niet-reguliere locaties te verbouwen en aan te passen, erkent Bruls. "Wij moeten loskomen van de crisisopvang. Dat is echt tijdelijk."