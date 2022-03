Het dodental van de aanval op een winkelcentrum in Kyiv is gestegen tot acht. In Kherson zou het Russische leger geschoten hebben op betogers. Ondertussen blijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zeggen dat hij nooit zal buigen voor de Russische ultimatums, maar hij spreekt ook over compromissen met Rusland.

De aanval op een winkelcentrum in Kyiv heeft tot nu toe acht mensen het leven gekost. Er zijn twijfels over de aard van de locatie. Een Oekraïense onderpastoor uit het leger zegt dat er geen strategische militaire objecten in de buurt waren. Volgens het Russische ministerie van Defensie werd de plek gebruikt voor de opslag van onder meer raketten en munitie.

De Nederlandse onderzoeksjournalist Christiaan Triebert, werkzaam bij The New York Times, deelde een foto op Twitter waarop legervoertuigen te zien zijn onder een deel van het winkelcentrum. Volgens de journalist is echter onbekend op welke dag deze foto gemaakt is.

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen is in Kyiv en ging ter plaatse kijken. Het viel hem op dat er veel militaire activiteit was bij het winkelcentrum. Dat schrijft hij in zijn dagboek op NU.nl.

Ook in havenstad Kherson zouden burgerslachtoffers zijn gevallen. Volgens het Oekraïense leger hebben Russische militairen op burgers geschoten die in Kherson betoogden tegen de Russische bezetters. Om de betoging uiteen te jagen zouden Russische militairen niet-dodelijke stungranaten hebben gebruikt, maar er zou ook met scherp zijn geschoten.

Het leger heeft beelden verspreid waarop enkele honderden vluchtende mensen te zien zijn in het centrum van Kherson. Sky News heeft geverifieerde beelden gepubliceerd van de beschietingen.

Stungranaten veroorzaken een enorme knal en een lichtflits die tijdelijk doof maakt en secondenlang het gezichtsvermogen uitschakelt. Het Russische leger heeft niets over het incident gemeld.

Kherson is samen met Berdyansk, Mariupol en Skadovs een van de kustplaatsen waar Oekraïense autoriteiten de haven inmiddels officieel hebben gesloten. In Mariupol woeden gevechten en Berdyansk en Kherson zijn eerder in Russische handen gevallen.

Rusland lijkt erg geïnteresseerd een verbinding over land van het in 2014 ingenomen schiereiland de Krim naar de Russische grens te veroveren. De vier genoemde havens liggen in dat gebied.

Maar het zijn niet de belangrijkste havensteden van Oekraïne. Dat zijn het westelijker gelegen Odesa, Chornomorsk en Yuzhne, die in vredestijd naar schatting meer dan 55 procent van de Oekraïense handel per zeeschip afhandelen.

Door het oorlogsgeweld en de Russische blokkade van de handelsscheepvaart in het noordelijke deel van de Zwarte Zee zijn alle Oekraïense havens praktisch gezien al weken onbruikbaar voor de koopvaardij.

De Oekraïense president Zelensky zegt desalniettemin dat Oekraïne nooit zal buigen voor Russische ultimatums om de oorlog te beëindigen. "We zouden eerst allemaal vernietigd moeten worden", maakte hij nogmaals duidelijk.

Moskou verwacht de overgave van steden als Kyiv, Mariupol of Kharkiv. Maar die zullen een Russische bezetting niet accepteren, zei Zelensky in een interview met Oekraïense media.

De Russen verwachten dat Oekraïne gehoor geeft aan een ultimatum. "Volg het. Dan beëindigen we de oorlog", aldus de president over hoe de Russen redeneren. "Maar Oekraïne kan het ultimatum niet vervullen. Het kan geen enkel ultimatum van Rusland accepteren."

Als er met Rusland compromissen worden gesloten, dan zullen die voor goedkeuring in een referendum worden voorgelegd aan de Oekraïense bevolking, aldus Zelensky. Hij zei echter niet welke compromissen mogelijk zijn.

Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett doen beide landen aan de onderhandelingstafel al water bij de wijn. Bennett, die probeert te bemiddelen in het conflict, zegt dat Rusland niet langer een totale demilitarisering van Oekraïne eist. Ook hoeft er van Rusland geen nieuwe regering in Kyiv meer te komen.

Bennett herinnerde er maandag ook aan dat Oekraïne heeft afgezien van NAVO-lidmaatschap. Maar er is volgens hem in de onderhandelingen nog wel een hele lange weg te gaan, meldde The Jeruzalem Post.

Zelensky heeft verder nog contact gehad met premier Mark Rutte "over het verloop van de Oekraïense strijd", twittert Rutte. "Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen." Zelensky bedankt Nederland voor de steun aan Oekraïners.

De Oekraïense president benadrukt dat hij Rutte geïnformeerd heeft over zaken als de strijd tegen Rusland en oorlogsmisdaden. Ook hebben ze het vredesproces en de aankomende NAVO-top op 24 maart besproken.