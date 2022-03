De Verenigde Naties zien dat vluchtelingen uit Oekraïne met een donkere huidskleur slechter worden behandeld dan die met een lichtere huid. Het samenwerkingsverband van landen stelt dat die vorm van discriminatie en racisme ook rond andere oorlogsconflicten in de wereld wordt waargenomen.

We zien dat landen en gemeenschappen enorm veel steun geven aan vluchtelingen uit Oekraïne", zegt Filippo Grandi, VN-commissaris voor de Vluchtelingen, maandag in een verklaring.

"Maar tegelijk worden we geconfronteerd met de akelige realiteit dat sommige vluchtelingen van kleur uit Oekraïne - en uit andere gewelddadige conflicten elders in de wereld - melding doen van discriminatie, geweld en racisme. Dat is onacceptabel."

De VN meldde begin maart dat mensen met een niet-Europese achtergrond die proberen Oekraïne te ontvluchten, te maken hebben met discriminatie. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) concludeerde na onderzoek hetzelfde.

Grandi benadrukt dat vluchtelingen uit andere gebieden dan Oekraïne dezelfde behandeling verdienen als Oekraïners. Hij belooft dat de VN zich hard zal maken om dat te realiseren.

Opbrengst hulpactie Oekraïne veel hoger dan die voor Syrië

De landelijke actiedag van Giro555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne sloot op 7 maart af met een eindstand van 106,2 miljoen euro. Twee weken later staat de teller boven de 150 miljoen euro.

Ter vergelijking: de samenwerkende hulporganisaties (SHO) waren in 2016 teleurgesteld over de 4,5 miljoen euro die de landelijke actie van Giro555 in ruim twee maanden had opgebracht voor de ongeveer 6,8 miljoen Syrische vluchtelingen.

Onder die Syrische vluchtelingen waren 3 miljoen kinderen. Het migratiebureau van de VN meldt maandag dat bijna 6,5 miljoen mensen hun huis en haard hebben verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne.