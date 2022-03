Het vinden van voldoende opvanglocaties voor gevluchte Oekraïners kost steeds meer moeite, zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandagmiddag. Zeker als de vluchtelingenstroom langer aanhoudt wordt het "echt een uitdaging".

Momenteel zijn er nog voldoende opvangplekken. Er worden ruim twaalfduizend Oekraïners opgevangen en gemeenten hebben ruimte voor bijna 25.000 vluchtelingen.

"Maar je ziet dat het dagelijks aantal vluchtelingen nu groter is dan het aantal plekken dat we kunnen realiseren", zegt Bruls.

Daarmee bedoelt Bruls dat het aantal mensen dat vanuit Oekraïne naar Nederland komt groeit. Omdat er nu nog opvangplekken onbezet zijn kan Nederland die vluchtelingenstroom nog aan. Maar het is steeds lastiger om nieuwe opvanglocaties te vinden en dus zijn er steeds minder plekken vrij.

De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken om maandag 25.000 opvangplekken beschikbaar te hebben. Dat aantal is bijna gehaald. Het volgende doel is om de komende weken nog eens 25.000 plekken extra te creëren. "In een rijk land moet dat kunnen, maar het is wel een harde noot die we moeten kraken", zegt Bruls over dat doel.

"Afgelopen twee weken waren de nog overzichtelijke weken. Het echte werk gaat nog komen", vervolgt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "We weten allemaal dat we een woningnood hebben en we hebben ook de reguliere vluchtelingenstroom. Deze stroom komt erbij. Je bent aangewezen op niet-reguliere woningen. Dat is hartstikke lastig en het gaat steeds lastiger worden als er nog tienduizenden vluchtelingen bij komen."

Veiligheidsberaad overlegt maandag over opvang

Daarnaast moet er ook hard gezocht worden naar opvanglocaties die geschikt zijn om in te verblijven voor langere tijd. "Een sporthal is geen aangename plek om langer te blijven", aldus de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. We moeten het hoofd breken over wat meer structurele opvang."

De burgemeesters in het veiligheidsberaad overleggen maandag over waar de tienduizenden Oekraïense vluchtelingen die misschien nog naar Nederland komen opgevangen moeten worden.