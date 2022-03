Terwijl de Oekraïense en Russische delegaties verder onderhandelen over vrede, wordt er geprobeerd om op zo veel mogelijk locaties vluchtroutes in te stellen. Ondertussen blijft Kyiv zwaar lijden onder beschietingen. Bij het bombardement van een winkelcentrum in de hoofdstad vielen meerdere doden. Burgemeester Vitaly Klitschko kondigde een nieuwe avondklok aan.

Op acht plaatsen in Oekraïne worden maandag evacuaties uitgevoerd. Daarover zijn afspraken gemaakt met Rusland, meldde de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Zo komt er volgens het plan weer een veilige vluchtroute van de omgeving van Kyiv naar de hoofdstad toe.

De Oekraïense autoriteiten willen ook een vluchtroute in de buurt van Donetsk. Die vluchtroute leidt naar het 45 kilometer zuidwestelijker gelegen Bakhmut. Waar de verdere evacuaties precies zullen plaatsvinden, is nog niet bekend.

Bij Mariupol wordt in ieder geval geen nieuwe evacuatiepoging ondernomen. De veiligheid van vluchtelingen kan daar niet gegarandeerd worden en over de vluchtroute is niet gesproken. Eerder mislukten meerdere evacuatiepogingen uit de zuidelijke havenstad ook al, omdat de Russische troepen ter plaatse zich niet hielden aan de wapenstilstand.

Pogingen om Mariupol te bereiken met hulpgoederen lopen nog steeds op niets uit, zei Vereshchuk. Rusland riep de Oekraïense troepen zondag op hun wapens neer te leggen in de stad, maar Oekraïne heeft die oproep genegeerd.

Maandag houden delegaties van Oekraïne en Rusland opnieuw online vredesoverleg. Presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak, die de Oekraïense delegatie leidt, zei dat het overleg om de oorlog te beëindigen nog een aantal weken zal duren. Volgens Podolyak zijn er tekenen dat Moskou zich "redelijker" begint op te stellen.

In Kyiv wordt een nieuwe avondklok van kracht. Burgemeester Klitschko verwacht van de inwoners van de Oekraïense hoofdstad dat ze tussen maandag 20.00 uur en woensdag 7.00 uur binnenblijven. Dinsdag zullen winkels, apotheken en benzinestations niet opengaan.

Eerder werden ook al avondklokken ingesteld. Vorige week mochten de inwoners van Kyiv 35 uur de deur niet uit.

Bij het bombardement van een winkelcentrum in Kyiv afgelopen zondag zijn meerdere doden gevallen. Een verslaggever van persbureau AFP ter plaatse meldt dat zeker zes lichamen zijn gevonden. Reddingswerkers zouden nog op zoek zijn naar andere slachtoffers.

Nederland neemt "op korte termijn" vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen over van Moldavië. Hoe en wanneer de Oekraïners naar Nederland komen, is nog onduidelijk. Moldavië grenst aan Oekraïne en vangt veel vluchtelingen op, maar het is ook arm en heeft de grenzen van zijn opvangcapaciteit bereikt.

De Europese Commissie had lidstaten gevraagd of ze Moldavië, dat geen EU-lid is, uit de brand zouden kunnen helpen. Het verzoek wordt volgende week besproken, maar een aantal landen heeft al toegezegd mee te werken. Het gaat naast Nederland onder meer om Frankrijk, Duitsland en Ierland.

Vanaf medio volgende week kunnen zo'n 1.250 Oekraïense vluchtelingen per dag in Nederlandse gastgezinnen worden geplaatst. Dat verwacht directeur Robert Zaal van Takecarebnb, de organisatie die in samenwerking met onder meer het Rode Kruis de langdurige opvang van vluchtelingen in gastgezinnen regelt.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties nadert het aantal mensen dat Oekraïne is ontvlucht de 3,5 miljoen. De aantallen zijn inmiddels minder groot dan aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne.

De enorme groep vluchtelingen in het buitenland bestaat voor 90 procent uit vrouwen en kinderen. Mannen tot en met zestig jaar moeten in Oekraïne blijven om mee te kunnen vechten tegen de Russische troepen. Naarmate de oorlog voortduurt, verspreiden de vluchtelingen steeds meer over Europa.

Er zijn ook mensen die vanuit het buitenland juist naar Oekraïne zijn gereisd, onder meer om te vechten en familieleden in veiligheid te brengen. De Poolse grenswacht meldt dat 264.000 mensen de grens naar Oekraïne zijn overgestoken. De andere kant op zijn iets meer dan twee miljoen mensen geteld.