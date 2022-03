Vanaf medio volgende week kunnen zo'n 1.250 Oekraïense vluchtelingen per dag in Nederlandse gastgezinnen worden geplaatst. Dat verwacht directeur Robert Zaal van Takecarebnb, de organisatie die in samenwerking met onder meer het Rode Kruis de langdurige opvang van vluchtelingen in gastgezinnen regelt.

Takecarebnb werft gastgezinnen die vluchtelingen tijdelijk onderdak willen bieden. Zo'n 30.000 Nederlanders hebben zich al bij het initiatief gemeld. Per dag melden zich ongeveer vierhonderd nieuwe potentiële gastgezinnen.

De organisatie belt deze mensen om uit te leggen wat er bij het opvangen van vluchtelingen komt kijken en wat de eisen zijn die aan de opvang worden gesteld. Na die eerste screening haakt ongeveer een derde van de mensen af, zegt Zaal. "Bijvoorbeeld omdat ze toch geen aparte ruimte met een deur beschikbaar hebben, zoals we wel eisen. Of omdat ze beseffen dat het toch best een opgave is."

Momenteel staan er dus zo'n twintigduizend potentiële gastgezinnen klaar. Zij moeten eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen, pas daarna mogen ze daadwerkelijk mensen in huis nemen. De eerste mensen hebben dat eind deze week naar verwachting geregeld.

Eerste vluchtelingen deze week al ondergebracht

Vanaf eind deze week zijn de eerste Nederlandse gastgezinnen klaar om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, aldus Zaal. Dat gaat in samenspraak met gemeenten. Het plaatsen zal langzaam beginnen, legt de directeur uit, "omdat we eerst even moeten kijken of alles goed werkt. Er zullen altijd zaken zijn waarvan blijkt dat die handiger kunnen."

Als de koppeling tussen vluchtelingen die vanuit de gemeenten worden doorgestuurd en de gastgezinnen goed gaat, staan naar verwachting in de dagen daarna dagelijks zo'n vijfhonderd gezinnen klaar om iemand in huis te nemen. Een gastgezin kan gemiddeld 2,5 vluchteling tijdelijk opvangen, aldus Zaal.

Momenteel verblijven ongeveer 12.600 Oekraïense vluchtelingen op noodopvangplekken van gemeenten. Het is de bedoeling dat deze mensen binnenkort terechtkunnen op plekken waar ze langer kunnen verblijven, zoals bij gastgezinnen.