Nederland neemt "op korte termijn" vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen over van Moldavië. Hoe en wanneer de Oekraïners naar Nederland komen, is nog onduidelijk.

Moldavië grenst aan Oekraïne en vangt veel vluchtelingen op, maar het is ook arm en heeft de grenzen van zijn opvangcapaciteit bereikt. De Europese Commissie had lidstaten gevraagd of ze Moldavië, dat geen EU-lid is, uit de brand zouden kunnen helpen.

Het verzoek wordt volgende week besproken, maar een aantal landen heeft al toegezegd om mee te werken. Het gaat naast Nederland onder meer om Frankrijk, Duitsland en Ierland. De invulling van de herverdeling van Oekraïense vluchtelingen wordt volgende week verder besproken bij de zogenoemde extra Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

Een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen komt terecht in buurlanden, waaronder ook Hongarije en Polen. Vooralsnog is van herverdeling vanuit die landen over Europa nog geen sprake. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei eerder dat het kabinet dat pas zal overwegen als die landen daar zelf om vragen.

Momenteel komen "de eerste signalen" binnen dat de buurlanden aan hun taks zitten, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Kamer. "Het kabinet zal met betrekking tot dit onderwerp inzetten op een gecoördineerde Europese aanpak", en zo nodig kijken of er meer mensen naar Nederland gehaald kunnen worden.