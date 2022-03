Oekraïne heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van Rusland om in de nacht van zondag op maandag voor 5.00 uur (lokale tijd) de wapens neer te leggen in de havenstad Mariupol. De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk heeft Moskou laten weten dat "overgave of het neerleggen van wapens niet bespreekbaar is", meldt het Oekraïense Pravda.

De Russen eisten zondag van Oekraïne een staakt-het-vuren in Mariupol om zo een einde te maken aan wat kolonel-generaal Michail Mizintsev "een verschrikkelijke humanitaire ramp" noemde. "Iedereen die de wapens neerlegt, heeft gegarandeerd een veilige doorgang uit Mariupol", aldus de kolonel-generaal van het Russische ministerie van Defensie.

Rusland beloofde de humanitaire corridors maandag om 10.00 uur te zullen openen zodat ingesloten inwoners de havenstad veilig zouden kunnen verlaten. Oekraïne liet echter al kort na de oproep weten geen gehoor te zullen geven aan de Russische deadline. "Overgave of het neerleggen van wapens is niet bespreekbaar", zei vicepremier Vereshchuk. Ze zou Moskou hiervan op de hoogte hebben gebracht.

Een adviseur van de burgemeester van Mariupol onderstreepte deze standvastige houding tegenover de BBC. "We zullen vechten tot onze laatste soldaat", zei hij. Hij gaf aan dat dit soort Russische beloftes niet vertrouwd kunnen worden. Ook herhaalde de adviseur claims van de autoriteiten in Mariupol dat de Russen inwoners van de havenstad tijdens de evacuatie dwingen om richting Rusland te vertrekken. Die claims kunnen nog niet bevestigd worden door de Britse omroep.

Wat Rusland met de eis wilde bereiken is onduidelijk. Ook is vooralsnog onduidelijk wat de consequenties zijn nu Oekraïne de eis naast zich neerlegt.

Humanitaire situatie in Mariupol rampzalig

Mariupol wordt al wekenlang bestookt door Russische luchtaanvallen. De humanitaire situatie is er rampzalig. Er is geen elektriciteit en amper voedsel of schoon water.

Vereshchuk liet zondag weten dat er in totaal 7.295 mensen zijn geëvacueerd uit Oekraïense steden via humanitaire corridors. Van hen werden 3.985 mensen geëvacueerd van Mariupol naar Zaporizjzjia, een stad ruim 200 kilometer ten noordwesten van de havenstad.

Volgens de vicepremier is de Oekraïense regering van plan om maandag bijna vijftig bussen naar Mariupol te sturen voor verdere evacuaties.