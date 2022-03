Bij hevige bombardementen in de wijk Podil in Kyiv zijn meerdere woningen en een winkelcentrum geraakt. Minstens vier mensen kwamen om het leven. En een chemische fabriek in de Oekraïense stad Sumy lekte ammoniak, maar dat lek is inmiddels gedicht. Rutte en Biden brengen deze week een bezoek aan Polen, terwijl de EU nadenkt over het verbieden van de import van Russische olie.

Het lek in een chemische fabriek in de buurt van de Oekraïense stad Sumy waarbij ammoniak vrijkwam is gedicht, schrijft AP. Reuters meldde dat het lek gevaarlijk is voor inwoners in een straal van 5 kilometer rond de fabriek, AFP heeft het over een straal van 2,5 kilometer. Het advies aan inwoners in het risicogebied luidt om te schuilen in kelders.

Door de windrichting vormt het lek op dit moment geen risico voor de stad Sumy zelf, waar voor de oorlog 250.000 mensen woonden. In de stad, zo'n 350 kilometer ten oosten van Kyiv, wordt al weken zwaar gevochten.

In de fabriek worden verschillende soorten kunstmest geproduceerd. Het lek zou volgens Oekraïne zijn ontstaan door een Russisch bombardement. Ammoniak is een giftige stof die de slijmvliezen en ademhalingsorganen kan aantasten. Ook kan het de ogen sterk irriteren.

37 Oekraïense fabriek lekte na aanval gevaarlijk gas ammoniak

Premier Mark Rutte bezoekt maandag zowel Litouwen als Polen. Naast gesprekken met bewindslieden gaat hij in Litouwen langs bij Nederlandse militairen en heeft hij in Polen een ontmoeting met Oekraïense vluchtelingen.

De Amerikaanse president Joe Biden zal vrijdag afreizen naar Polen om daar met zijn ambtgenoot Andrzej Duda te spreken over de Oekraïne-crisis. Polen vangt zo'n 2 miljoen vluchtelingen uit buurland Oekraïne op. Woensdag vliegt Biden naar Europa, waar hij donderdag zal deelnemen aan topbijeenkomsten van de NAVO, G7 en EU in Brussel.

De Europese Unie zou een verbod op de import van olie uit Rusland overwegen, melden anonieme bronnen aan persbureau Reuters. De EU zal deze week samenkomen met onder meer de Amerikaanse president Biden in een serie bijeenkomsten bedoeld om een vijfde ronde sancties tegen Rusland voor te bereiden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondag in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd dat er mogelijk vredesoverleggen met Rusland zullen worden gehouden in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. "Het is een goede plek om vrede te vinden, als dat mogelijk is", aldus Zelensky.

De Israëlische premier Naftali Bennett probeert als tussenpersoon tussen Oekraïne en Rusland op te treden. Bennett sprak afgelopen week verschillende keren met zowel Zelensky als met de Russische president Vladimir Poetin.

Eerder op zondag sprak Zelensky nog de leden van de Knesset, zoals het Israëlische parlement genoemd wordt, toe. Daarbij uitte Zelensky kritiek op de terughoudendheid van Israël inzake de Russische inval. De regering in Jeruzalem heeft tot dusver nog geen sancties opgelegd aan het Kremlin en ook geen wapens geleverd aan Oekraïne. "Onverschilligheid is dodelijk", zei Zelensky tegen de Knesset.

Rusland heeft zondag de Oekraïense troepen opgeroepen om hun wapens neer te leggen in de zuidoostelijke havenstad Mariupol. Oekraïne krijgt tot maandag 3.00 uur Nederlandse tijd om het vuren te staken. Rusland laat weten dat het om 8.00 uur Nederlandse tijd de humanitaire corridors in Mariupol opent zodat inwoners de stad veilig zouden kunnen verlaten.

De Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk liet weten dat er "geen sprake kan zijn van overgave of het neerleggen van wapens", meldt het Oekraïense Pravda news. De Russen zijn geïnformeerd over deze beslissing, aldus Vereshchuk.

Mariupol wordt al wekenlang bestookt door Russische luchtaanvallen. De humanitaire situatie is er rampzalig. Er is geen elektriciteit en amper voedsel of schoon water.

Zondagavond werd de wijk Podil in Kyiv hevig gebombardeerd door de Russen. Meerdere woningen en een winkelcentrum werden getroffen. Er zijn ten minste vier mensen om het leven gekomen, meldden lokale autoriteiten.

De helft van de werknemers die sinds de Russische overname van de kerncentrale in Chernobyl non-stop aan het werk waren, is geroteerd. Andere Oekraïense werknemers hebben hun taken overgenomen. Dat maakte de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties (IAEA) zondag bekend. Meer dan drie weken geleden namen de Russen de kerncentrale over waar in 1986 de grootste nucleaire ramp ter wereld plaatsvond.

De werknemers van de kerncentrale werkten zonder te stoppen onder grote druk omdat ze niet afgelost mochten worden. Dat leidde tot enorme zorgen over de veiligheid. Er werd herhaaldelijk opgeroepen hen af te lossen. "Ze zijn daar veel te lang geweest. Ik hoop dat de rest van de werknemers ook snel afgelost kan worden", zei het hoofd van de IAEA zondagavond.