De Europese Unie zou een verbod op de import van olie uit Rusland overwegen, melden anonieme bronnen aan persbureau Reuters. De EU zal deze week samenkomen met onder meer de Amerikaanse president Biden in een serie bijeenkomsten bedoeld om een vijfde ronde sancties tegen Rusland voor te bereiden.

De sancties die de EU tot nu toe heeft ingesteld tegen Rusland zijn niet effectief genoeg gebleken om het verloop van de oorlog in Oekraïne te veranderen. En dus staat de EU voor de beslissing om wel of niet de import van Russische olie te verbieden, zoals de VS en Groot-Brittannië eerder deden.

Volgens de bronnen zouden vooral Baltische staten zoals Litouwen aandringen op een dergelijk embargo omdat dit een logische volgende stap zou zijn. Duitsland waarschuwt voor overhaaste beslissingen, gezien de energieprijzen in Europa.

Bulgarije, dat vrijwel volledig afhankelijk is van het Russische Gazprom voor de gasvoorziening, heeft gezegd dat het land stemonthouding overweegt. Alle EU-sancties moeten unaniem genomen worden. De beslissing van Frankrijk zal waarschijnlijk cruciaal zijn. De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat er geen taboes zijn bij het bespreken van nieuwe sancties.

Volgens de anonieme bronnen die Reuters sprak, zou de Russische inzet van chemische wapens in Oekraïne of hevige bombardementen op Kyiv een embargo op Russische olie in gang kunnen zetten.

Moskou heeft gewaarschuwd dat het de gaskraan naar Europa dichtdraait als de EU de import van olie verbiedt. De EU is voor 40 procent van de gastoevoer afhankelijk van Rusland. Duitsland is van de Europese lidstaten het meest afhankelijk van Russisch gas en is ook de grootste inkoper in Europa van Russische olie.