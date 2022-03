Rusland heeft zondag de Oekraïense troepen opgeroepen om hun wapens neer te leggen in de zuidoostelijke havenstad Mariupol, om zo een einde te maken aan wat kolonel-generaal Michail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie "een verschrikkelijke humanitaire ramp" noemt. Oekraïne krijgt tot maandag 3.00 uur Nederlandse tijd om het vuren te staken.

Rusland laat weten dat het om 8.00 uur Nederlandse tijd de humanitaire corridors in Mariupol opent zodat inwoners de stad veilig zouden kunnen verlaten. "Iedereen die de wapens neerlegt, heeft gegarandeerd een veilige doorgang uit Mariupol", zei Mizintsev.

De kolonel-generaal zei ook dat er op dit moment een "vreselijke humanitaire ramp" gaande is in de stad. Het merendeel van de 400.000 inwoners zit gevangen in de kustplaats, met tekorten aan water, voedsel en energie.

Oekraïne heeft tot 5.00 uur Moskouse tijd (3.00 uur Nederlandse tijd) om op het voorstel te reageren om de wapens neer te leggen in Mariupol en gebruik te maken van de humanitaire corridors. Het is onduidelijk wat Rusland met de eis wil bereiken. Wat de consequenties zullen zijn als Oekraïne zich niet overgeeft, is evenmin bekend. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het dreigement.

In totaal zijn 7.295 mensen zondag geëvacueerd uit Oekraïense steden via humanitaire corridors, zei de Oekraïense vicepremier Iryna Vereshchuk. Van hen werden 3.985 mensen geëvacueerd van de belegerde stad Mariupol naar Zaporizjzjia, een stad ruim 200 kilometer ten noordwesten.

De Oekraïense regering is van plan om maandag bijna vijftig bussen naar Mariupol te sturen voor verdere evacuaties, aldus Vereshchuk.