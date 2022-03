Oekraïne verwoordt zich steeds scherper als het gaat over de Russische oorlogsmisdaden in het land. Volgens de Oekraïense minister voor Europese integratie maken de Russische soldaten zich schuldig aan verkrachting en moord. Zelensky trekt voor het Israëlisch parlement de vergelijking met de genocide op Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het aantal Oekraïense vluchtelingen staat inmiddels op tien miljoen.

Volgens de Oekraïense minister voor Europese en Euro-Atlantische Integratie Olga Stefanisjina, tevens vicepremier, kan er geen twijfel over bestaan: het Russisch oorlogsgeweld in haar land komt neer op volkerenmoord. Dat zei ze zondag in een interview met de Britse zender SkyNews.

Op de vraag of ze gelooft dat de invasietroepen zich schuldig maken aan genocide, zei Stefanisjina: "Dat is geen vraag, dat is simpelweg de realiteit waarmee we allemaal te maken hebben". De Oekraïense politica en advocaat voegde er nog aan toe dat het Openbaar Ministerie inmiddels al 2.000 onderzoeken heeft lopen tegen Russische militairen wegens vrijwel het hele scala van mogelijke oorlogsmisdaden, waaronder verkrachting en moord.

Stefanisjina vertelde "gruwelijke verhalen" te hebben gehoord over de wreedheden tegen met name vrouwen in Oekraïne. "Iedere soldaat die zo iets op zijn geweten heeft, zal daarvoor verantwoordelijk worden gesteld". Over de situatie in Oekraïne is ze pessimistisch. "Het wordt met de dag erger. Het aantal slachtoffers onder burgers is veel groter dan in het Oekraïense leger".

Tien miljoen mensen in Oekraïne zijn hun huis inmiddels ontvlucht sinds de Russische invasie een kleine maand geleden. Topman Filippo Grandi van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft dat gemeld op Twitter. Oekraïne telt ruim 44 miljoen inwoners.

"De oorlog in Oekraïne is zo verwoestend dat tien miljoen mensen zijn gevlucht, als ontheemde in eigen land of als vluchteling in het buitenland", aldus Grandi. Die laatste groep nadert de 3,4 miljoen, blijkt uit cijfers van de vluchtelingenorganisatie. Meer dan twee miljoen van hen gingen naar Polen.

De oorlog heeft volgens de Oekraïense autoriteiten duizenden mensen het leven gekost. De VN hebben de dood van 902 burgers bevestigd, maar niet alle gevallen zijn al gemeld en bevestigd.

Oekraïne krijgt ondersteuning van Duitsland in de vorm van vijfhonderd Strela-luchtdoelraketten. De regering in Kyiv bevestigde dat na berichtgeving in Welt am Sonntag. De wapens, af te schieten vanaf de schouder, zijn volgens de Duitse krant drie dagen geleden in Polen overgedragen.

Een woordvoerder van het Duits ministerie van Defensie zei wegens "operationele - en veiligheidsaspecten" geen mededelingen te kunnen doen over de aard van deze zending. Ze zei wel dat Berlijn de Oekraïense strijdkrachten militair materieel van allerlei soort heeft beloofd en voor een belangrijk deel ook al heeft geleverd. Naar mogelijkheid kan dat meer worden.

Na aanvankelijke terughoudendheid ten aanzien van de Russische inval, heeft Duitsland een totale ommezwaai gemaakt en behalve militaire uitrusting als helmen en kogelwerende vesten ook antitankwapens en Stinger-luchtdoelraketten naar Oekraïne gestuurd.

De terughoudendheid van Israël na de Russische inval komt het land op kritische woorden van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te staan. Via een videoverbinding sprak Zelensky de leden van de Knesset toe. De regering in Jeruzalem heeft tot dusver nog geen sancties getroffen tegen het Kremlin en ook geen wapens geleverd aan Oekraïne. "Onverschilligheid is dodelijk", aldus Zelensky.

Zelensky, zelf Joods, zei dat Israël zal moeten leven met de keuzes die het maakt om Oekraïne niet te helpen beschermen tegen het oorlogsgeweld van de Russen. Hij trok een vergelijking tussen het Russisch offensief en de "definitieve oplossing", het 'Endlösung'-plan van nazi-Duitsland voor systematische genocide op de Joden in Europa.

De Oekraïense president stelde de Israëlische onwil aan de kaak om het verdedigingssysteem Iron Dome te leveren aan Kyiv. "Iedereen weet dat jullie raketafweer de allerbeste is. En jullie kunnen ons volk absoluut helpen, levens van Oekraïners redden, van Oekraïense Joden", zei Zelensky tegen de parlementariërs.

"Wij kunnen vragen waarom we die wapens niet krijgen van jullie, waarom Israël geen krachtige maatregelen heeft genomen tegen Rusland of geen druk zet op het Russische zakenleven. Hoe dan ook, jullie moeten de keus maken, broeders en zusters, en jullie moeten vervolgens leven met jullie antwoord, volk van Israël."

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, kwam via zijn woordvoerder met een reactie op de speech van Zelensky. "Ik herhaal mijn veroordeling van de aanval op Oekraïne en bedank president Zelensky voor het schetsen van de benarde situatie van de Oekraïense bevolking en het delen van zijn gevoelens met de leden van de Knesset en de regering. We blijven het Oekraïense volk helpen zo veel we kunnen. We zullen mensen die de gruwelen van oorlog ervaren nooit de rug toekeren."