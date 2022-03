Een Russische aanval op de Oekraïense stad Kharkiv heeft zondag vijf slachtoffers geëist, melden lokale autoriteiten. Ondertussen proberen Oekraïners te vluchten via zondag ingestelde humanitaire corridors. In Nederland zijn momenteel zo'n twaalfduizend Oekraïense vluchtelingen.

Oekraïne probeert vandaag via zeven verschillende humanitaire corridors bewoners op een veilige manier uit belegerd gebied te krijgen. De veilige vluchtroutes worden onder meer opgezet vanuit Mariupol en de omgeving van Kyiv.

Gisteravond maakte Oekraïne bekend dat sinds het begin van de oorlog 190.000 mensen via een humanitaire corridor zijn gevlucht. Oekraïne heeft Rusland er meermaals van beschuldigd dwars te liggen bij deze evacuaties, onder meer door door te gaan met beschietingen in die gebieden.

Bij een aanval in Kharkiv zijn zondag minstens vijf mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een jongen van negen jaar, laat de politiechef van de stad weten via Facebook. Bij de aanval werd een gebouw van meerdere verdiepingen onder vuur genomen, waarna een brand ontstond.

Lokale autoriteiten zeggen dat sinds de Russische aanval in Kharkiv 266 burgers om het leven zijn gekomen. Deze cijfers zijn niet door een onafhankelijke bron bevestigd. Rusland ontkent aanvallen op burgerdoelen uit te voeren.

Het Russische leger heeft een kunstacademie in de Oekraïense havenstad Mariupol gebombardeerd die werd gebruikt als schuilplaats. De gemeenteraad meldt dat ongeveer vierhonderd vrouwen, kinderen en ouderen daar een veilig heenkomen hadden gezocht.

Het gebouw zou zijn vernield. Over doden of gewonden is nog niets naar buiten gebracht. "Mensen liggen nog onder het puin", melden stadsbestuurders via Telegram.

Dat de Russen achter de bombardementen zitten is niet onafhankelijk bevestigd, maar het Russische leger bestookt de strategisch gelegen stad al weken. Onlangs werd al een theater gebombardeerd waar mensen schuilden. Mariupol is omsingeld door het Russische leger. Af ten toe lukt het om inwoners te evacueren naar veiliger gebieden.

Rusland heeft opnieuw hypersonische raketten afgevuurd op een doelwit in Oekraïne, meldt het Russische ministerie van Defensie. Zaterdag werd voor het eerst bekendgemaakt dat dit nieuwe type raket in Oekraïne is ingezet.

Hypersonische raketten zijn wendbaarder en sneller dan reguliere raketten. Ze vernietigden zondag een grote opslagplaats voor brandstoffen en smeermiddelen van het Oekraïense leger, aldus het Russische ministerie. Dat meldt ook dat het doel in de zuidelijke regio Mykolaiv lag.

De informatie van het Russische ministerie is niet onafhankelijk geverifieerd. Bij de eerdere aanval met hypersonische raketten zou in het westen van Oekraïne een ondergronds depot met raketten en munitie voor vliegtuigen zijn geraakt.

Op dit moment worden twaalfduizend Oekraïners opgevangen in Nederland. Gemeenten hebben tot nu toe plek voor ruim twintigduizend Oekraïners. Daarmee lijkt het doel dat op maandag 25.000 plekken geregeld moesten zijn niet te worden gehaald.

Donderdag werd er nog van uit gegaan dat er op dat moment 23.000 plekken waren. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) zei voor het weekeinde nog dat "we dat aantal gaan halen of nagenoeg halen".

Zaterdag stelde het ministerie dat aantal naar beneden bij, naar zo'n twintigduizend. Het systeem waarin het aantal plekken wordt bijgehouden was opnieuw ingericht, wat heeft geleid tot "een reëler beeld", aldus een woordvoerder van het ministerie.

"Dit verschil in aantallen neemt niet weg dat de veiligheidsregio's en gemeenten de afgelopen twee weken keihard hebben gewerkt en dat heeft voor nu voor meer dan genoeg opvangplekken gezorgd."

De VN maakte zondagmiddag bekend dat 10 van de in totaal 44 miljoen Oekraïners hun woningen hebben verlaten en op de vlucht zijn geslagen.