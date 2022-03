Rusland claimt dat het afgelopen week voor het eerst zogeheten hypersonische raketten heeft afgevuurd op doelen in Oekraïne. Wat zijn dit voor wapens en wat maakt deze raketten zo gevaarlijk?

Een deel van het antwoord ligt in de benaming van de raketten. Hypersonisch geeft aan dat ze veel sneller zijn dan reguliere langeafstandswapens of zelfs straaljagers. Gevechtsvliegtuigen of het beroemde passagiersvliegtuig de Concorde zijn namelijk 'slechts' supersonisch. Dat wil zeggen dat ze sneller zijn dan het geluid.

Dergelijke snelheden worden aangeduid met een machgetal. Vanaf mach 1 (ruim 1.200 kilometer per uur) zit je boven de geluidssnelheid. De hypersonische raketten gaan minstens vijf maal sneller dan het geluid (mach 5). 'De dolk', zoals de Russen hun hypersonische raket noemen, is mogelijk nog veel sneller.

Doordat hypersonische raketten zo snel zijn, is het voor afweersystemen vrijwel onmogelijk om ze te onderscheppen. Ook de aanvliegroute van dergelijke raketten is anders dan die van bijvoorbeeld een ballistische raket.

Simpel gezegd worden hypersonische raketten niet met een boog op hun doel afgeschoten, maar vliegen ze lager en in een rechtere lijn. Daardoor heb je bijvoorbeeld niets aan het bekende Patriot-luchtverdedigingssysteem, waar ook Nederland gebruik van maakt.

Verdedigingssysteem kan nog aantal jaar op zich laten wachten

Bovendien kan een hypersonische raket onderweg nog van koers veranderen. En doordat hypersonische raketten zo snel zijn, is de impact letterlijk en figuurlijk een stuk groter.

Vanwege deze moeilijkheden zal het volgens Amerikaanse defensiebronnen nog een aantal jaar duren voordat er een verdedigingssysteem gereed is dat kans maakt tegen een hypersonische raket.

Rusland is niet het enige land met hypersonische raketten, maar mogelijk wel het eerste dat het wapen gevechtsklaar heeft. De raketten van de Verenigde Staten en China zitten nog in de testfase. Ook Noord-Korea claimt dat het testlanceringen heeft uitgevoerd.