Russische troepen hebben een kunstschool in de Oekraïense havenstad Mariupol gebombardeerd, meldt het stadsbestuur zondag. In het gebouw zaten op dat moment zo'n vierhonderd inwoners ondergedoken. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar het gebouw is volgens lokale bestuurders verwoest. Eerder werd in de stad ook al een theater gebombardeerd.

Mogelijk bevinden er zich nog overlevenden onder het puin, aldus de lokale autoriteiten. In een videoboodschap zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de Russische acties in Mariupol de boeken in zullen gaan als oorlogsmisdaden.

In de door Russische troepen omsingelde havenstad werd eerder deze week ook al een theater gebombardeerd. Ten minste 130 van de ruim 1.000 mensen die er woensdagavond ondergedoken zaten, konden later worden gered.

De militaire inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie waarschuwde eerder op zondag dat de Russische troepen naar zwaardere wapens zullen grijpen, nu ze nog altijd weinig vooruitgang boeken met de verovering van Oekraïense steden. De Britten vrezen voor meer verwoestingen en grote aantallen burgerdoden.

