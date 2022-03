Er wordt nog altijd flink gevochten in meerdere Oekraïense steden, waaronder Mariupol, Mykolaiv, Makariv, Kherson en Izyum. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan illegaal inwoners van Mariupol te deporteren naar Rusland. En de Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne heeft het werk van een aantal pro-Russische partijen verboden zolang de staat van beleg geldt in het land.

Afgelopen week zouden duizenden inwoners van de Oekraïense stad Mariupol, waar heftig gevochten wordt, door Russische troepen gedwongen gedeporteerd zijn naar Rusland. Dat liet het stadsbestuur van Mariupol zaterdagavond weten in zijn Telegram-kanaal.

Het Russische ministerie van Defensie zei dat "bussen met vluchtelingen" uit Mariupol dinsdag arriveerden in Rusland, meldde het Russische persbureau RIA Novosti eerder. Het ministerie heeft niet gereageerd op de beschuldigingen van het stadsbestuur van Mariupol.

De zuidelijke havenstad Mariupol wordt al wekenlang bestookt door Russische luchtaanvallen. De humanitaire situatie is er rampzalig. Er is geen elektriciteit en amper voedsel of schoon water.

In een videotoespraak die zondag geplaatst werd op Facebook zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de Russische aanval op Mariupol "de geschiedenis ingaat als een voorbeeld van oorlogsmisdaden". De "terreurdaad" zal volgens hem "eeuwenlang onthouden worden".

De Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne heeft het werk van een aantal pro-Russische politieke partijen verboden, maakte president Zelensky in de nacht van zaterdag op zondag via een videoboodschap bekend. Het verbod geldt zolang de staat van beleg in het land duurt. "De activiteiten van hun politici, gericht op splitsing of samenwerking, zullen niet slagen, maar zullen een hard antwoord krijgen", aldus het Oekraïense staatshoofd.

Het gaat om onder meer twee partijen partijen die in het parlement zitten. Net als negen buitenparlementaire partijen die nu zijn verboden, worden ze beschouwd als eurosceptisch, antiliberaal of pro-Russisch. Het ministerie van Justitie heeft opdracht gekregen het besluit van de Veiligheidsraad uit te voeren, zei Zelensky.

De staalfabriek van Azovstal in Mariupol, een van de grootste in Europa, is zwaar beschadigd door beschietingen, hebben Oekraïense functionarissen zondag bekendgemaakt. "Een van de grootste metallurgische fabrieken in Europa is vernietigd. De economische verliezen voor Oekraïne zijn enorm", zei parlementslid Lesia Vasylenko. Ze plaatste een video op Twitter waarin te zien is dat dikke rookkolommen opstijgen uit een industrieel complex.

Azovstal-directeur Enver Tskitishvili meldde op Telegram dat zijn bedrijf vanaf het begin van de Russische invasie voorzorgsmaatregelen heeft genomen om schade aan de fabriek te voorkomen. "De batterijen van de cokesoven vormen geen gevaar meer voor de inwoners. Ook hebben we de hoogovens goed stilgelegd", zegt hij.

Ondertussen ligt de Britse premier Boris Johnson onder vuur, omdat hij de oorlog in Oekraïne vergeleek met de Brexit. Tijdens een partijconferentie zei Johnson dat "het kiezen van vrijheid het instinct van het volk is, zoals de inwoners van Oekraïne". Daarna zei hij dat de Brexit een "beroemd recent voorbeeld" daarvan is.

Bij een mortieraanval op Makariv zijn zaterdag zeker zeven burgers om het leven gekomen. Ook raakten er vijf mensen gewond, zegt de politie van de Oekraïense plaats. Nog geen twee weken geleden vonden in de stad ook al luchtaanvallen plaats, waarbij meerdere doden vielen. Bij een aanval op een bakkerij kwamen toen dertien burgers om het leven.

Hoewel Rusland al vanaf het begin van de oorlog ontkent dat burgerdoelen worden beschoten, zijn er volgens de Verenigde Naties al zeker 847 burgers om het leven gekomen. Dat zijn er mogelijk nog meer, doordat het beeld door de vele gevechten nog niet compleet is.

In totaal zijn sinds het begin van de oorlog 190.000 Oekraïners vanuit belegerde gebieden in veiligheid gebracht. Hoewel Rusland en Oekraïne dagelijks afspraken maken over de humanitaire corridors, worden deze afspraken in de praktijk niet altijd nagekomen. Zo werd de evacuatie van burgers uit Mariupol zaterdag bemoeilijkt vanwege de vele straatgevechten in de belegerde stad.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov wijst ondertussen met een beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten. Volgens hem zou dat land dwarsliggen in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.

"Een deel van de dialoog is verbeterd, maar we hebben steeds het gevoel dat de Oekraïense delegatie bij de hand wordt genomen, hoogstwaarschijnlijk door de Amerikanen, en dat ze niet mag instemmen met de eisen", aldus Lavrov, die meent dat de eisen "minimaal" zijn.

Hoewel de Russen eerder deze week lieten weten dat de gesprekken volgens hen "halverwege" een compromis zijn, sprak een Oekraïense woordvoerder over "heel moeilijke" gesprekken. Het Westen en Oekraïne beschuldigen Rusland ervan vertragingstactieken toe te passen nu de invasie niet lijkt te vorderen.

Zelensky heeft Zwitserland opgeroepen om de banktegoeden van Russische oligarchen te bevriezen. Dat deed hij toen hij zaterdag per video Zwitserse antioorlogsdemonstranten toesprak. "Ook dat is een strijd tegen het kwaad", was de boodschap van Zelensky.

Het traditioneel neutrale Zwitserland heeft de sancties van de Europese Unie tegen Rusland grotendeels overgenomen. Maar er zijn nog aan Poetin verbonden rijke Russen die nog zakendoen in Zwitserland die niet door de sancties zijn geraakt.