Afgelopen week zouden duizenden inwoners van de Oekraïense stad Mariupol, waar heftig gevochten wordt, door Russische troepen gedwongen gedeporteerd zijn naar Rusland. Dat liet het stadsbestuur van Mariupol zaterdagavond weten in zijn Telegram-kanaal. Rusland sprak van "vluchtelingen" uit Mariupol.

Volgens de Kyiv Independent werden de Oekraïense burgers naar kampen gebracht, waar Russische autoriteiten hun telefoons en documenten controleerden. Daarna werden sommigen van hen gedwongen getransporteerd naar afgelegen steden in Rusland.

"De bezetters namen illegaal mensen mee uit het Livoberezhniy-district en een schuilkelder in een sportclub, waar meer dan duizend mensen (vooral vrouwen en kinderen) schuilden vanwege de constante bombardementen", zei het stadsbestuur van Mariupol.

De informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Het Russische ministerie van Defensie zei dat "bussen met vluchtelingen" uit Mariupol dinsdag arriveerden in Rusland, meldde het Russische persbureau RIA Novosti eerder. Het ministerie heeft niet gereageerd op de beschuldigingen van het stadsbestuur van Mariupol.

De zuidelijke havenstad wordt al wekenlang bestookt door Russische luchtaanvallen. De humanitaire situatie is er rampzalig. Er is geen elektriciteit en amper voedsel of schoon water.

Russisch persbureau: Dertien bussen naar Rusland gereden

Het Russische persbureau TASS meldde op zaterdag dat dertien bussen met in totaal meer dan 350 mensen richting Rusland reden. Vijftig van de inzittenden zouden richting de regio Yaroslavl, ten noordwesten van Moskou, gebracht worden. De rest zou naar tijdelijke overgangscentra in Taganrog, een havenstad in de regio Rostov ten zuiden van Moskou, vervoerd worden.

Eerder deze maand zei het Russische ministerie van Defensie dat Rusland tweehonderd bussen had voorbereid om inwoners van Mariupol te evacueren. Volgens het ministerie zijn 2,6 miljoen Oekraïners gevraagd te evacueren.

Persbureau RIA Novosti meldde op basis van hulpdiensten dat de afgelopen weken bijna 300.000 mensen, waaronder zo'n 60.000 kinderen, uit de Oekraïense regio's Luhansk en het Donetsbekken, waar ook Mariupol ligt, zijn aangekomen in Rusland.

Ook deze informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd.