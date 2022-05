Er werd vooral gevochten bij en in de Oekraïense steden Mariupol, Mykolaiv, Kherson en Izyum. Het stadje Makariv werd bestookt met mortiergranaten, waarbij al meerdere doden en gewonden zijn gemeld.

Bij een mortieraanval op Makariv zijn zaterdag zeker zeven burgers om het leven gekomen. Ook raakten er vijf mensen gewond, zegt de politie van de Oekraïense plaats.

Nog geen twee weken geleden vonden in het stadje ook al luchtaanvallen plaats waarbij meerdere doden vielen. Bij een aanval op een bakkerij kwamen toen dertien burgers om het leven.

Hoewel Rusland al vanaf het begin van de oorlog ontkent dat burgerdoelen worden beschoten, zijn er volgens de Verenigde Naties al zeker 847 burgers om het leven gekomen. Dat zijn er mogelijk nog meer, omdat het beeld door de vele gevechten nog niet compleet is.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Volgens de Oekraïense adviseur Oleksiy Arestovych, wordt er op dit moment vooral gevochten in Mariupol, Mykolaiv, Kherson en Izyum. Ook zei de adviseur van president Volodomyr Zelensky dat het afgelopen etmaal geen significante verplaatsingen zijn geweest onder de Russen. Die bewering is nog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.

In totaal zijn sinds het begin van de oorlog 190.000 Oekraïners vanuit belegerde gebieden in veiligheid gebracht. Hoewel Rusland en Oekraïne dagelijks afspraken maken over de humanitaire corridors, worden deze afspraken in de praktijk niet altijd nagekomen. Zo werd de evacuatie van burgers uit Mariupol zaterdag bemoeilijkt vanwege de vele straatgevechten in de belegerde stad.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov wijst ondertussen met de beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten. Volgens hem zou dat land dwarsliggen in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.

"Een deel van de dialoog is verbeterd, maar we hebben steeds het gevoel dat de Oekraïense delegatie bij de hand wordt genomen, hoogstwaarschijnlijk door de Amerikanen, en dat ze niet mag instemmen met de eisen", aldus Lavrov, die meent dat de eisen "minimaal" zijn.

Hoewel de Russen eerder deze week lieten weten dat de gesprekken volgens hen "halverwege" een compromis zijn, sprak een Oekraïense woordvoerder over "heel moeilijke" gesprekken. Het Westen en Oekraïne beschuldigen Rusland ervan vertragingstactieken toe te passen nu de invasie niet lijkt te vorderen.

141 Rusland en Oekraïne blijven praten: welke uitkomst is realistisch?

Zelensky heeft Zwitserland opgeroepen om de banktegoeden van Russische oligarchen te bevriezen. Dat deed hij toen hij zaterdag per video Zwitserse antioorlogsdemonstranten toesprak. "Ook dat is een strijd tegen het kwaad", was de boodschap van Zelensky.

Het traditioneel neutrale Zwitserland heeft de sancties van de Europese Unie tegen Rusland grotendeels overgenomen. Maar er zijn nog aan Poetin verbonden rijke Russen die nog zakendoen in Zwitserland die niet door de sancties zijn geraakt.