Dinsdag werd er opnieuw gevochten in de havenstad Mariupol, bracht minister Wopke Hoekstra een onaangekondigd bezoek aan Kyiv en zijn in de Oost-Oekraïense stad Izyum zeker 44 lichamen van burgers gevonden onder het puin.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd per abuis een oud overzicht gepubliceerd. De informatie in dit artikel is wel actueel.

In de belegerde staalfabriek van Azovstal in de Oekraïense havenstad Mariupol bevinden zich nog meer dan duizend militairen. Volgens vicepremier Iryna Vereshchuk zijn honderden van hen gewond. Sommigen zijn zwaargewond en moeten volgens haar met spoed worden geëvacueerd.

Het stadsbestuur meldt dat er zich nog minstens honderd burgers in het gangenstelsel onder het uitgestrekte terrein bevinden, hoewel eerder werd gezegd dat alle burgers de plek hebben verlaten.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) was dinsdag in Oekraïne voor een onaangekondigd bezoek. Hij sprak daar met onder anderen zijn ambtgenoot Dmytro Kuleba en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tijdens zijn bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv moest hij even schuilen in een schuilkelder. Dit was nodig omdat het luchtalarm afging in de stad, bevestigt een woordvoerder van zijn ministerie. Het gebeurde vlak voor een ontmoeting met de burgemeester van de stad, Vitali Klitschko.

36 Hoekstra brengt bliksembezoek aan Zelensky

Vladimir Poetin zal niet stoppen als hij de Oost-Oekraïense regio Donetsbekken veroverd heeft. Dat verwachten de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De Russische president zou de oorlog in Oekraïne voort willen zetten om ook doelen buiten het Donetsbekken te halen, zegt directeur Avril Haines van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Het doel zou dan met name zijn om de oorlog uit te breiden naar Transnistrië, een afvallige regio in Moldavië. Waarnemers houden er al langer rekening mee dat de pro-Russische separatisten daar de regio de oorlog in willen trekken.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Tsjechië gekozen om Rusland te vervangen als lid van de Mensenrechtenraad. Dinsdag stemden 157 lidstaten voor Tsjechië, naast 23 onthoudingen.

Op aandringen van de Verenigde Staten stemden vorige maand de meeste van de 193 lidstaten voor tijdelijke uitsluiting van Rusland vanwege mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Daarop liet Moskou weten het lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad meteen te beëindigen.

Het werkelijke aantal burgerdoden in Oekraïne is "vele duizenden slachtoffers" groter dan het huidige geregistreerde aantal van 3.381. Dat hebben de Verenigde Naties dinsdag erkend.

Het huidige dodental in Oekraïne werd berekend door 55 monitorteams van de VN in het land. Het merendeel van de burgers kwam om het leven door artillerievuur, raketaanvallen en andere explosieven.

Meer dan 8 miljoen inwoners van Oekraïne zijn ontheemd geraakt door de oorlog in het land. Het aantal lag ruim twee weken geleden op 7,7 miljoen.

De organisatie stelt dat de humanitaire crisis in Oekraïne groter wordt en daarom ongeveer vier op de tien ontheemden overwegen om verder te reizen. Dat zijn er twee keer meer dan medio maart.

Aan de andere kant zijn bijna twee op de drie van de 3,5 miljoen inwoners van Kyiv teruggekeerd naar de Oekraïense hoofdstad. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Na het begin van de aanval van het Russische leger op Oekraïne op 24 februari koos een groot deel van de bevolking ervoor de stad te verlaten.

In de Oost-Oekraïense stad Izyum zijn onder het puin van een ingestort gebouw 44 lichamen van burgers gevonden. De gouverneur van de regio Kharkiv laat weten dat de burgers zijn omgekomen toen het gebouw van vijf verdiepingen begin maart instortte.

Izyum ligt al weken in de frontlinie van de oorlog in Oekraïne en is zwaar gebombardeerd. Het ligt in het noordoosten van Oekraïne, dicht bij het Donetsbekken, en is van strategisch belang voor de Russen.

Door de aanhoudende gevechten komt er weinig informatie over slachtoffers uit Izyum. Er woonden voor de oorlog bijna 50.000 mensen. Het stadsbestuur liet zondag aan de BBC weten dat er nu nog hooguit 15.000 inwoners over zijn. Circa 80 procent van de stad zou zijn vernietigd.