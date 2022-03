Sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, zijn ongeveer 190.000 mensen via humanitaire corridors uit belegerde steden geëvacueerd. Dat zei vicepremier Iryna Vereshchuk zaterdag op Oekraïense televisie.

Acht dagen geleden stond het aantal evacués op een kleine 100.000. Dagelijks worden afspraken gemaakt over wat veilige routes moeten zijn, maar in de praktijk blijkt vertrek lang niet altijd mogelijk. Zaterdag zouden volgens de regering tien evacuatieroutes opengaan om mensen uit belegerde steden te halen.

Zo zijn de vluchtroutes vanuit de hoofdstad Kyiv en Luhansk in het oosten zaterdag gebruikt, maar die vanuit de belegerde zuidelijke havenstad Mariupol maar deels. Dat komt volgens Vereshchuk doordat Russische troepen bussen niet doorlieten. In Mariupol is de nood hoog door voedselschaarste, straatgevechten en bombardementen.

Hulporganisaties kunnen moeilijk bij belegerde steden komen

De corridors dienen ook om hulpgoederen de steden in te brengen, maar ook dat blijkt vaak niet te lukken. Zo noemt het Wereldvoedselprogramma (WFP) het een uitdaging om bij de steden te komen die zijn omringd of dat bijna zijn.

Het gebrek aan toegang voor humanitaire hulp maakt het vrijwel onmogelijk voedsel te leveren aan de omsingelde havenstad Mariupol en de bijna volledig afgesloten noordoostelijke steden Kharkiv en Sumy, zegt WFP-noodhulpcoördinator Jakob Kern.

Het WFP moest "uit het niets" magazijnen bevoorraden en de door gevechten onderbroken toevoerlijnen omzeilen. Een kolossale opdracht, vindt de noodhulpcoördinator. Om rijst, pasta en blikken met vlees op hun bestemming te krijgen is ook lastig omdat vrachtwagenchauffeurs moeilijk zijn te vinden.

Een konvooi van enkele vrachtwagens bereikte twee dagen geleden Sumy met voorraden voor een paar dagen voor 3.000 mensen. "Maar het moet veel grootschaliger", aldus Kern. Voor een stad met een half miljoen of een miljoen mensen moet er eigenlijk elke dag een konvooi arriveren, dus een permanente humanitaire corridor voor genoemde steden is volgens hem hard nodig.