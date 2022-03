Ook zaterdag probeert Oekraïne zijn burgers weer op een veilige manier uit steden en dorpen te loodsen. De burgemeester van Mariupol zegt dat die evacuaties vanuit een eerder gebombardeerd theater bemoeilijkt worden door straatgevechten.

Mariupol probeert slachtoffers uit het gebombardeerde theater te evacueren, maar dat loopt vertraging op doordat er in de stad straatgevechten zijn uitgebroken, zegt de burgemeester tegen BBC News. Volgens hem kunnen de reddingsteams alleen puin ruimen en mensen bevrijden op de momenten dat de gevechten even gaan liggen.

In de schuilkelder van het theater zitten volgens de burgemeester nog honderden mensen vast. De autoriteiten zeiden vrijdag dat er nog ruim duizend mensen in de kelder zaten. 130 mensen zouden zijn ontsnapt. Hoeveel mensen in de afgelopen 24 uur zijn bevrijd, is volgens de burgemeester nog onduidelijk.

De Russen lijken zaterdag het centrum van de stad te zijn binnengedrongen. Ook in de regio Kherson wordt zaterdag gevochten.

Volgens de Oekraïense regering zijn zaterdag in totaal tien evacuatieroutes opengegaan. Niet alleen in Mariupol, maar ook in de regio Luhansk en de regio Kyiv worden mensen geëvacueerd uit dorpen en steden. De humanitaire corridors worden ook gebruikt om hulpgoederen de steden in te brengen.

In Zaporizhzhia, in het zuiden van Oekraïne, is een 38 uur durende avondklok aangekondigd. Deze gaat om 16.00 uur (lokale tijd) in en geldt tot maandagochtend. De burgemeester liet vrijdag weten dat de buitenwijken van de stad worden bestookt met Russische raketten.

Zaporizhzhia geldt als een belangrijk knooppunt bij de evacuaties uit de belegerde stad Mariupol. In de afgelopen dagen zijn tienduizenden inwoners via humanitaire corridors naar Zaporizhzhia geëvacueerd.

De zuidelijk gelegen stad Mykolaiv zou in de nacht van vrijdag op zaterdag geraakt zijn door hypersonische raketten. Het Russische ministerie van Defensie heeft volgens staatspersbureau Interfax gebruikgemaakt van de raketten. Het is voor het eerst deze oorlog dat melding wordt gemaakt van het gebruik van deze raketten, die onvoorspelbaarder en sneller zijn dan reguliere raketten.

Door de aanval op Mykolaiv zijn tientallen mensen om het leven gekomen, schrijft BBC News.