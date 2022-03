De Russen lijken na wekenlange bombardementen door te stoten in de Zuid-Oekraïense stad Mariupol. BBC News meldt op basis van de burgemeester van de grote havenstad dat Russen het centrum hebben bereikt en dat er vuurgevechten gaande zijn. Ook in de regio Kherson wordt zwaar gevochten: daar zou opnieuw een Russische generaal zijn gedood.

Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt op Twitter dat Andrey Mordvichev om het leven is gekomen bij gevechten in Chernobayevka, in de buurt van Kherson. Rusland heeft nog niet op die bewering gereageerd.

Het zou de vijfde Russische generaal zijn die sinds de invasie om het leven is gekomen. De dood van de hooggeplaatste militairen wordt door buitenlandse militaire experts "opvallend" genoemd. Zij vragen zich af wat een generaal zo dicht bij de frontlinie doet.

Defensiespecialist Ko Colijn van instituut Clingendael vertelde eerder in gesprek met NU.nl dat Rusland met het sturen van generaals "orde op zaken wil stellen" na een stroef begin van de invasie.

Mariupol afgesneden van stroom, schoon drinkwater en nu ook de haven

In Mariupol lijken Russische troepen voortgang te boeken. Na weken waarin de stad via bombardementen met de grond gelijk werd gemaakt, trokken troepen in de nacht van vrijdag op zaterdag dieper de havenstad in.

Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Volgens AP-journalisten liggen lichamen verspreid over de hele stad en zoeken hulpdiensten iedere dag naar slachtoffers onder het puin van vernielde gebouwen.

Meer dan 80 procent van de gebouwen zou inmiddels beschadigd of geheel verwoest zijn. Een van die gebouwen is een lokaal theater, waar zo'n duizend Oekraïners in schuilden toen het door de Russen werd gebombardeerd.

Oekraïense autoriteiten meldden vrijdagavond dat er geen doden zouden zijn gevallen, maar president Volodymyr Zelensky kwam daar 's nachts op terug: hij zei dat er nog geen informatie is over hoeveel mensen zijn omgekomen bij het bombardement. Wel vertelde hij dat zo'n 130 mensen zijn gered.