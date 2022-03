Rusland heeft hypersonische raketten gebruikt om militaire doelen in Oekraïne te vernietigen, meldt het Russische ministerie van Defensie volgens het staatspersbureau Interfax. In de zuidelijk gelegen stad Mykolaiv zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker tientallen mensen om het leven gekomen door raketaanvallen, schrijft BBC News.

De Britse omroep baseert zich op uitspraken van een Oekraïense parlementariër. Het zou gaan om een luchtaanval op een Oekraïense kazerne.

Er waren behalve de doden ook tientallen gewonden te betreuren. De Belgische oorlogsjournalist Robin Ramaekers, die aanwezig is in de stad, meldt zelfs tachtig doden. Beweringen over het aantal doden in de stad zijn nog niet door onafhankelijke media geverifieerd.

"Onze troepen blijven de stad verdedigen. De Russen kunnen het felle verzet niet breken, dus schieten ze ook op burgers", zei de Oekraïense parlementariër.

Rusland zet mogelijk voor het eerst hypersonische raket in

De Russen zouden bij de aanval op Mykolaiv gebruik hebben gemaakt van een ballistische raket. In de westelijke regio Ivano-Frankivsk zouden voor het eerst hypersonische raketten zijn ingeslagen.

Die raketten zijn onvoorspelbaarder dan traditionele raketten, doordat ze nog kunnen manoeuvreren na de lancering. Ook zijn ze vele malen sneller dan reguliere raketten. Het zou de eerste keer zijn dat Rusland hypersonische raketten inzet in de oorlog in Oekraïne.

Rusland zegt dat ook Oekraïense militaire radio- en verkenningscentra nabij de havenstad Odesa zijn verwoest. Daarbij zou een traditionele raket zijn gebruikt. De verklaringen van het Russische ministerie konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De laatste dagen lijken Oekraïense steden steeds heviger gebombardeerd te worden, zo zien ook Britse inlichtingendiensten. Volgens de Oekraïense openbaar aanklager zijn tot dusver 112 kinderen om het leven gekomen en raakten 140 kinderen gewond. Die bewering kon niet geverifieerd worden door onafhankelijke media.