De Oekraïense president Zelensky riep zaterdag op tot zinvolle vredes- en veiligheidsbesprekingen met Moskou. Dit is Ruslands enige kans om de schade van zijn fouten in de nasleep van zijn invasie van Oekraïne te beperken, zei hij. Delegaties van beide landen zijn al weken met elkaar in overleg, maar tot nu toe hebben die gesprekken weinig concreets opgeleverd.

"Ik wil dat iedereen me nu hoort, vooral in Moskou. Het is tijd voor een ontmoeting, het is tijd om te praten", aldus Zelensky in een videotoespraak die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd vrijgegeven. "De tijd is gekomen om de territoriale integriteit en gerechtigheid voor Oekraïne te herstellen. Anders zullen de verliezen van Rusland zo groot zijn dat het meerdere generaties zal kosten om te herstellen."

Zelensky zegt dat Russische troepen opzettelijk de levering van humanitaire goederen aan belegerde steden blokkeren. "Dit is een opzettelijke tactiek. Dit is een oorlogsmisdaad en zij zullen zich er voor 100 procent voor moeten verantwoorden."

Er is volgens de president geen informatie over hoeveel mensen zijn omgekomen nadat woensdag een theater in de stad Mariupol, waar honderden mensen schuilden voor het oorlogsgeweld, tijdens beschietingen werd geraakt. Tot nu toe zijn volgens hem meer dan 130 mensen gered. Plaatselijke Oekraïense autoriteiten maakten vrijdagavond bekend dat zover bekend één persoon zwaargewond is geraakt.