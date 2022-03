De Europese Commissie waarschuwt voor hongersnood in Oekraïne als gevolg van het aanhouden van de oorlog. Onder andere de luchthaven bij de zuidelijke Oekraïense stad Kherson is nog steeds het middelpunt van zware gevechten. "We hebben 'ze' daar weer ontmoet", schreef een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de nacht van vrijdag op zaterdag op Facebook.

De Oekraïense strijdkrachten vielen eenheden van het Russische leger bij de luchthaven voor de zesde keer aan en brachten daar de vijand zware verliezen toe, zegt de adviseur. In een reeks van lokale tegenaanvallen en aanvallen met gevechtsdrones zijn volgens hem sinds eind februari enkele tientallen Russische gevechtshelikopters en een commandopost met hoge officieren vernietigd. Deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Begin deze week meldden de Russen nog dat de hele provincie Kherson was veroverd. Dat zou te danken zijn geweest "aan een speciale operatie", volgens generaal Igor Konashenkov.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

"Mensen in de belegerde steden worden blootgesteld aan barre omstandigheden door gebrek aan voedsel, geen water, geen medische zorg en geen uitweg." Dat zegt EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisisbeheer) in de Duitse krant Welt am Sonntag. De humanitaire crisis in Oekraïne is al kritiek, maar kan nog erger worden. "Deze meedogenloze invasie begon meer dan drie weken geleden en we zien nu al hongersnood ontstaan."

Vooral in belegerde steden als de havenstad Mariupol lijden mensen nu al honger. Ooggetuigen maakten melding van geplunderde supermarkten. Volgens Lenarčič hebben medische instellingen moeite om de essentiële benodigdheden te krijgen die ze nodig hebben. "Het grote probleem is de toegang. Het is een verplichting om humanitaire toegang te verlenen zonder enige belemmering", aldus de Eurocommissaris.

De Europese Commissie breidt haar humanitaire hulp uit met lokale partners. "Maar zolang de gevechten voortduren en er geen staakt-het-vuren is, kunnen de mensen die levensreddende hulp nodig hebben niet worden bereikt."

De Europese Unie denkt erover een miljardenfonds op te zetten om Oekraïne door de oorlog en daarna door de wederopbouw heen te helpen. Oekraïne zit in hoge geldnood nu het land zelf zeer moeilijk kan lenen en investeerder na investeerder een veilig heenkomen zoekt, zegt voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de EU-landen.

Het plan kwam volgens Michel vrijdag tot stand tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky. Het fonds moet worden gevuld met giften van landen, zegt hij. Daarvoor zou een donorconferentie moeten worden belegd. De EU-leiders bespreken het plan komende week op hun top in Brussel.

In eerste instantie zou Oekraïne uit het solidariteitsfonds kunnen putten om de overheid draaiende te houden, eerste levensbehoeften in te kopen en de verdediging tegen Rusland te bekostigen, zeggen Brusselse bronnen. Op langere termijn kan het fonds helpen het land weer op te bouwen en het economisch nauwer te laten aansluiten bij het Westen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zaterdag opgeroepen tot zinvolle vredes- en veiligheidsbesprekingen met Moskou. Hij zei dat dit Ruslands enige kans is om de schade van zijn fouten in de nasleep van zijn invasie van Oekraïne te beperken.

Het Russische leger heeft tactische fouten gemaakt in Oekraïne, zegt de Amerikaanse minister Lloyd Austin van Defensie in een interview met CNN. Volgens Austin is er een "reeks misstappen" geweest en zijn Russische soldaten niet zo snel opgeschoten als ze vooraf hadden ingeschat.

"Ze hadden gedacht dat ze snel zouden gaan en de hoofdstad heel snel zouden innemen, maar dat is niet gelukt", zegt de minister. Ook gaat hij ervan uit dat de Russen tactische informatie niet goed gebruiken waardoor bijvoorbeeld de samenwerking tussen de lucht- en grondtroepen niet goed verloopt.

Het Pentagon heeft meerdere keren gezegd dat het Russische leger weinig vooruitgang boekt in Oekraïne. Ten noorden en noordwesten van hoofdstad Kyiv zouden Russische soldaten geen "aanzienlijke vorderingen" maken richting de stad, zei een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris eerder. Er is ook geen beweging ten oosten van Kyiv. Het Pentagon gaat ervan uit dat het Oekraïense luchtruim nog steeds niet onder controle van de Russen is.