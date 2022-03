Bij een Russische raketaanval op een legerkazerne in de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv, die al weken onder vuur ligt, zouden vrijdag zeker 45 mensen zijn omgekomen, meldt BBC. Reddingspogingen zouden aan de gang zijn. Er wordt gevreesd voor meer doden.

De kazerne in de noordelijke buitenwijken van de stad zou door twee raketten zijn geraakt. Op de locatie worden soldaten getraind die een groot Russisch offensief langs de kust van de Zwarte Zee moeten tegenhouden. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

Wel is zeker dat het aantal Oekraïense burgerdoden door de Russische bombardementen blijft oplopen. De Verenigde Naties hebben vrijdag de overlijdens van 816 burgers in Oekraïne bevestigd. Een dag eerder stond het aantal op 780.

Vanwege de aanhoudende oorlog zijn niet alle slachtoffers bij de organisatie gemeld. Daarbij is het ook lastig om gevallen die wel bekend zijn bevestigd te krijgen. De organisatie denkt dat de cijfers in werkelijkheid veel hoger zijn. Vooral in Mariupol zijn volgens onbevestigde berichten veel inwoners omgekomen, ongeveer 2.500.

Rusland spreekt van vooruitgang in de onderhandelingen met Oekraïne over het beëindigen van de oorlog. Volgens de Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski zijn beide partijen "halverwege" een compromis over toekomstige demilitarisering van Oekraïne, een eis van Moskou.

Over het afzien van het NAVO-lidmaatschap door Kyiv en neutraliteit van Oekraïne zijn beide partijen elkaar dicht genaderd, zei hij. Een Oekraïense woordvoerder had het eerder vrijdag over "heel moeilijke" gesprekken. De partijen zijn het vaker niet eens geweest over de vraag of er van vooruitgang te spreken is.

Ondertussen heeft de Europese Unie bekendgemaakt dat Russische diplomaten en ander overheidspersoneel niet langer welkom zijn in het Europees Parlement. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van bondgenoot Belarus, dat Rusland helpt bij de oorlog in buurland Oekraïne. "In het huis van de democratie is geen plaats voor diegenen die de democratische orde vernietigen", zegt voorzitter Roberta Metsola.

De Baltische staten en Bulgarije hebben vrijdag Russische diplomaten uitgezet vanwege de oorlog. Bulgarije heeft tien diplomaten aangemerkt als persona non grata, terwijl Litouwen vier diplomaten uitwijst en Estland en Letland elk drie.

De Chinese president Xi JInping heeft twee uur lang met de Amerikaanse president Joe Biden overlegd. De sfeer tussen de landen is al langere tijd gespannen, onder meer door de Chinese weigering het Russische militaire ingrijpen fel te veroordelen en door de Chinese wens om Taiwan in te lijven.

De VS steunen juist Oekraïne en willen dat Taiwan een onafhankelijk democratisch bestuurd land blijft. Xi heeft gezegd dat een conflict zoals de oorlog in Oekraïne nadelig is voor alle betrokken partijen. Vrede en veiligheid zijn volgens de Chinese leider belangrijk voor de internationale gemeenschap. "De crisis in Oekraïne is iets dat we niet willen zien."

Zeker 595 Oekraïense vluchtelingen hebben onderdak gevonden in de provincie Utrecht. Zij hebben zich in de Jaarbeurs in de stad Utrecht geregistreerd en zijn vervolgens opgevangen in gastgezinnen en hotels. Vijftien mensen hebben overnacht in de Jaarbeurs, zo laat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma vrijdag weten.

Onder de mensen die moesten vluchten voor de oorlog in hun land, zijn dertig jonge kankerpatiënten en hun familie. De kinderen krijgen een behandeling in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

In heel Nederland zijn op dit moment ruim 8.000 vluchtelingen, zo werd eerder deze week duidelijk.