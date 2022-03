De zuidelijke havenstad Mariupol in Oekraïne wordt al wekenlang bestookt door Russische luchtaanvallen. De humanitaire situatie is er rampzalig: er is geen elektriciteit en amper voedsel of schoon water. Twee journalisten van persbureau AP doen verslag vanuit de omsingelde stad.

Let op: Dit artikel bevat zeer ingrijpende beelden en schokkende verhalen. Het is daarom niet voor iedereen weggelegd. Desondanks wil de redactie van NU.nl ook op deze manier kenbaar maken wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt.

Een greppel staat symbool voor de ellende in de belegerde stad. In de dorre, bevroren grond is haastig een metersdiep gat gegraven dat langzaamaan gevuld wordt met vele lichamen van weerloze slachtoffers.

Onder hen bevindt zich het lichaam van baby Kirill. Rondvliegende granaatscherven brachten abrupt een einde aan het leven van het kind dat slechts achttien maanden eerder op de wereld was gezet. Bij hem ligt een hooguit zesjarig meisje, nog gekleed in haar eenhoornpyjama waarin zij een van de eerste slachtoffers van een Russisch bombardement in de stad werd.

Ilya kwam niet meer thuis

Ook de zestienjarige Ilya kwam niet meer thuis na een voetbalwedstrijd met vrienden. Door een explosie verloor hij beide benen. Volodymyr Bykovskyi, die met gevaar voor eigen leven de lichamen een laatste rustplaats geeft, spreekt er schande van. "Ik wil alleen maar dat dit voorbij is", sneert hij terwijl nieuwe lichamen uit een truck worden gehesen. "Vervloekt zijn diegenen die hier voor verantwoordelijk zijn!"

Bykovskyi zal zijn leven de komende dagen en weken vaker moeten riskeren: de dood is overal. Lichamen liggen nog verspreid over de hele stad, in straten of kelders van ziekenhuizen, waar familieleden hun naasten kunnen identificeren.

'De dood is overal', schrijven AP-verslaggevers. 'De dood is overal', schrijven AP-verslaggevers. Foto: Associated Press

De Russen persen met elke granaat of luchtaanval opnieuw een beetje leven uit de stad. Elke minuut beuken explosieven de stad murw. Mariupol is daarmee symbool geworden voor het streven van Poetin om het democratische Oekraïne te vermorzelen. Dat de stad zich nog niet heeft overgegeven, staat tegelijkertijd symbool voor het felle Oekraïense verzet.

Afgesneden van humanitaire hulp

Er zouden tot dusver zo'n 2.500 inwoners van Mariupol om het leven zijn gekomen, maar veel lichamen kunnen niet geteld worden door de aanhoudende luchtaanvallen. Onder de slachtoffers zijn volgens de AP-journalisten veel vrouwen en kinderen, hoewel Rusland volhoudt dat geen burgerdoelen gebombardeerd worden.

De stad is afgesneden van humanitaire hulp. De wrange ligging tussen de oprukkende separatisten in het oosten en Russische troepen in het noorden en westen maakt het voor de Russen makkelijk om hulpkonvooien stop te zetten, of ook te bombarderen. Evacuatiepogingen werden vroegtijdig afgeblazen door aanhoudende beschietingen. Alleen woensdag wisten enkele duizenden inwoners in hun auto's de stad te verlaten, bij een tijdelijke wapenstilstand.

Mariupol is al wekenlang omsingeld door de Russen. Mariupol is al wekenlang omsingeld door de Russen. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

De overige honderdduizenden inwoners kunnen simpelweg nergens heen. Omringende wegen zijn met mijnen bezaaid en de haven is afgesloten. In de stad drijft het gebrek aan voedsel en water hen tot wanhoop. Bewoners smelten sneeuw om te drinken, verbranden meubilair om warm te blijven, eten het weinige voedsel dat er nog is en brengen hun kinderen naar ziekenhuizen waar nog wél enkele primaire levensbehoeften aanwezig zijn.

'Laat dit aan Poetin zien'

Hoe anders was het op 24 februari toen de Russische invasie begon. Terwijl elders in het land militaire vliegvelden en communicatienetwerken onder vuur werden genomen, kwam Mariupol nog relatief ongeschonden uit de strijd. "Ik voelde in 2014 (bij de annexatie van de Krim, red.) meer angst", sprak een inwoner.

In de dagen daarna volgde klap op klap, met op 27 februari een eerste dieptepunt. Een ambulance racete het lichaam van het weerloze meisje en haar gewonde vader naar het ziekenhuis, haar kleding doordrenkt van het bloed. Terwijl haar moeder huilend achterbleef, trachtten dokters het kind met injecties, stroomschokken en zuurstof terug op aarde te brengen. "Laat dit aan Poetin zien", raasde een woedende dokter.

Hun pogingen bleken tevergeefs. Zij rust nu in het massagraf.

In welk ziekenhuis is nog plek?

Bij de start van de belegering in maart probeerde Ilya nabij school een voetbalwedstrijd te spelen, toen een bom afging. Hij had geen schijn van kans: de schokgolf ging dwars door zijn benen en legde het communicatienetwerk plat, waardoor toegesnelde hulpverleners moesten gissen in welk ziekenhuis er plek voor hem was.

Ilya viel niet meer te redden. Vader Serhi viel op zijn knieën, omhelsde zijn overleden zoon en schreeuwde het uit van pijn en verdriet.

Serhi omhelst zijn overleden zoon. Serhi omhelst zijn overleden zoon. Foto: Associated Press

Dagen later was er de tragedie van Kirill, binnengebracht door zijn moeder en stiefvader. Gewikkeld in een deken werd hij overhandigd aan medici. De ouders moesten machteloos afwachten, hopend op het beste.

Ze kregen het ergste te verduren. "Waarom, waarom, waarom", vroeg moeder Marina Jatsko zich snikkend af. Voorzichtig werd nog één keer de deken van het levenloze kind opgetild, zodat vader en moeder nog één keer diens geur in zich konden opnemen.

De rest van de stad werd tegelijkertijd in duisternis gehuld. De elektriciteit viel uit, en daarmee ook kennis over hoe de Russische invasie vorderde in andere delen van het land.

Alleen via autoradio's kon men het nieuws volgen, maar alleen Russische staatsmedia zijn bereikbaar. Zo werd hen een wereld beschreven die niet verder van de realiteit van Mariupol kon afstaan.

“Met een bleek gezicht wreef ze over haar bebloede buik, beseffende dat haar kind in haar aan het sterven was.” Oekraïense hulpverlener

Toen het besef indaalde dat er écht geen ontsnapping meer mogelijk was, werd ook de sfeer in de stad grimmiger. Winkels werden geplunderd en inwoners hadden het op elkaar gemunt en stonden oog in oog met woedende winkeleigenaren. Soldaten die de stad verdedigden, stonden met tranen in hun ogen te kijken. "Dit is jullie thuis. Waarom breken jullie ruiten en bestelen jullie winkeliers? Blijf één front", jammerde een van hen.

De strategie van de uitgehongerde stad

De strategie - een mensonterende belegering - past bij het plan van Poetin, maar bestaat al sinds de middeleeuwen. Door de lokale bevolking te vermorzelen door middel van verhongering en geweld, kan daarna het eigen leger de stad zonder al te veel verliezen innemen. Het zijn de burgers die de prijs met levens betalen. Poetin verfijnde de tactiek tijdens eerdere oorlogen in Tsjetsjenië en Syrië, waar hij steden in puin achterliet.

Een appartementencomplex in Mariupol wordt beschoten door een tank. Een appartementencomplex in Mariupol wordt beschoten door een tank. Foto: Associated Press

Op 9 maart maakten de Russen een kraamkliniek met de grond gelijk. Burgers die de straaljagers hoorden aankomen, zochten gillend schuilplaatsen op in onzekerheid waar de bommen zouden vallen. Op de plek van de kraamkliniek bleef een metersdiepe krater achter.

Uit het puin werd een zwangere vrouw getrokken. Met een bleek gezicht wreef ze over haar bebloede buik, beseffende dat haar kind in haar aan het sterven was, zo zeiden hulpverleners later. "Maak mij ook dood", gilde ze.

De baby kwam levenloos ter wereld. De vrouw overleed een half uur later. Een andere zwangere vrouw, die in de kraamkliniek was voor haar bevalling, wist het bombardement wél te overleven en zette een dag later haar kind op aarde.

De Russische ambassade in Londen heeft de foto's van AP als 'nepnieuws' bestempeld. De Russen houden vol dat de kraamkliniek was overgenomen door Oekraïense legereenheden en daarom een legitiem doel was. Bovendien zou de zwangere vrouw een actrice zijn geweest. De aanwezige AP-verslaggevers hebben geen enkele aanwijzing gezien die deze beweringen ondersteunt.

Locoburgemeester Serhi Orlov voorspelt dat de situatie in Mariupol alleen maar zal verergeren. "Onze troepen zullen tot de laatste kogel doorvechten", verzekert hij. "Maar in de komende dagen zullen honderden tot duizenden mensen overlijden door gebrek aan water en voedsel."