Terwijl Rusland en Oekraïne nog altijd onderhandelen over de oorlog, wordt vrijdag opnieuw gevochten in Mariupol en kwamen Russische bommen neer op Lviv. Al 3,3 miljoen Oekraïners ontvluchtten het land, van wie het merendeel de grens met Polen overstak.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zetten daarom de recentste gebeurtenissen meerdere keren per dag voor je op een rij. Abonneer je op de tag 'Oekraïne-update' om een melding te krijgen wanneer we weer zo'n overzicht plaatsen.

Havenstad Mariupol ligt vrijdag opnieuw onder vuur. Het Russische leger liet vrijdagochtend weten dat het leger samen met de separatisten uit Donetsk in het centrum van de havenstad aan het vechten is.

De afgelopen dagen zijn tienduizenden inwoners van de stad via humanitaire corridors geëvacueerd naar Zaporizhzhia, een stad die iets westelijker ligt. Ook vrijdag proberen de Oekraïense autoriteiten inwoners uit de stad te evacueren.

De Oekraïense regering claimt dat ongeveer 90 procent van Mariupol vernietigd is en inwoners zitten al lange tijd zonder elektriciteit, gas en water.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Bij het woensdag gebombardeerde theater in Mariupol zijn tot nu toe ongeveer 130 mensen gered. De reddingsactie wordt vrijdag voortgezet, maar door de Russische aanvallen is het lastig om puin te verwijderen, zegt een Oekraïense parlementariër tegen BBC News. In de schuilkelder onder het theater zaten mogelijk 1.200 burgers. Het is niet bekend of er doden en gewonden zijn.

In de West-Oekraïense stad Lviv zijn vrijdagochtend meerdere Russische raketten neergekomen. De raketten zouden een gebouw waar vliegtuigen werden onderhouden hebben vernietigd. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

De televisiezender Ukraine 24 maakte melding van zeker drie explosies in Lviv. In de stad, die tientallen kilometers van Polen ligt, is het ten opzichte van andere grote steden relatief rustig sinds de oorlog drie weken geleden uitbrak.

De Russen zijn vooral in het noorden en zuidoosten van Oekraïne aanwezig. De Russen zijn vooral in het noorden en zuidoosten van Oekraïne aanwezig.

Van de bijna 3,3 miljoen Oekraïners die het land zijn ontvlucht, zijn er inmiddels 2 miljoen de Poolse grens overgestoken. Vooral vrouwen en kinderen steken de Poolse grens over, omdat mannen in de leeftijd tot en met zestig jaar Oekraïne niet uit mogen. Volgens de grenswacht steken steeds minder Oekraïense burgers de Pools-Oekraïense grens over.

Het is niet duidelijk hoeveel van hen in Polen zijn gebleven, en hoeveel er zijn doorgereisd naar andere landen. In Duitsland zijn tot en met vrijdag bijna 200.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, zeggen de Duitsers, omdat de vluchtelingen zich niet hoeven te melden.

Een man ruimt op in een door een raketaanval beschadigd klaslokaal in Kyiv. Een man ruimt op in een door een raketaanval beschadigd klaslokaal in Kyiv. Foto: Getty Images

De twee landen overleggen ondertussen verder over de oorlog, maar daarover komt niet veel inhoudelijks naar buiten. Er worden militaire, politieke en humanitaire kwesties besproken, meldde Rusland eerder deze week. Een Oekraïense woordvoerder had het vrijdag over "heel moeilijke" gesprekken.

In een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz beschuldigde de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne ervan de gesprekken te vertragen door onnodige voorstellen te doen. Een dag eerder zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dat hij geen enkele "betekenisvolle bijdrage" van Rusland heeft gezien.