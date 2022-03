Het Westen moet snel meer wapens leveren aan Oekraïne. Dat zegt Serhiy Leshchenko, een adviseur in de regering van president Volodymyr Zelensky, in gesprek met NU.nl.

Van origine is Leshchenko onderzoeksjournalist en anticorruptieactivist. Eerder was hij ook lid van het Oekraïens parlement. Sinds de invasie door Rusland adviseert hij de regering van president Zelensky. Leshchenko's vrouw en stiefdochter vluchtten na het uitbreken van de oorlog naar Nederland, hij bleef achter in Kyiv.

Hoe gaat het met u?

"Met mij gaat het oké. Vanaf het begin van oorlog zijn we dag en nacht aan het werk. Ik loop nu naar huis om te douchen. Het is hier rustig op straat, alles is dicht."

De Russische president Vladimir Poetin zei vrijdag tegen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat de Oekraïense delegatie de onderhandelingen bewust aan het vertragen is door onrealistische eisen te stellen. Wat is uw reactie daarop?



"Dat klopt niet. Er is vanuit onze kant absoluut geen sprake van rekken, uitstellen of verhinderen van de vredesonderhandelingen. We zien dat in deze tijden veel desinformatie wordt verspreid wat betreft de dialoog, mogelijk om onze positie te verzwakken. De onderhandelingen gaan door, en we blijven duimen voor vrede."

Wat is uw rol in het bestrijden van desinformatie in deze informatieoorlog?

"Op dit moment verzorg ik een dagelijks briefing op nationale televisie over Russische propaganda in Russische media, waarbij ik de feiten verifieer en nepnieuws ontmasker. Als adviseur in de regering werk ik nauw samen met allerlei partijen die zich met nepnieuws bezighouden. Helaas is dat op dit moment nog niet genoeg om Poetins sterke propagandamachine te verslaan. Ik durf te stellen dat de informatieoorlog net zo hard woedt als die op het slagveld. We zullen doen wat we kunnen om ertegen te blijven vechten, en dat kunnen we alleen door de waarheid te blijven te vertellen."

Afgelopen dinsdag zei president Zelensky dat toetreding tot de NAVO voorlopig uitblijft, waarom?

"Dat zal u aan hem moeten vragen. We weten dat de NAVO voorlopig nog niet klaar is voor Oekraïens lidmaatschap. Ze zijn nu niet in staat om ons te steunen met gevechtsvliegtuigen of een no-flyzone. Daarom zien we een versterkte relatie met de NAVO op dit moment als heel onzeker."

Oekraïne wil graag lid worden van de NAVO, maar de kans daarop is op dit moment erg klein. Als het land lid zou worden, zou de NAVO Oekraïne namelijk moeten bijstaan in het conflict. Het bondgenootschap acht het risico op een oorlog met Rusland daarvoor te groot. Hier lees je er meer over.

Laten we het over wapenleveranties hebben. U zei tegen de Amerikaanse televisiezender MSNBC dat de wapens en munitie die voor weken worden geleverd aan Oekraïne, in een dag worden verbruikt. Kunt u dit toelichten?

"Zoals Zelensky zei in gesprek met de Britse premier Boris Johnson: de steun die wij voor een week aangeleverd krijgen, wordt in twintig uur verbruikt. Hoezeer we deze wapenleveringen ook waarderen; we hebben meer nodig - veel meer - om ons land te kunnen verdedigen."

Wat is er dan precies nodig? De Amerikanen zeggen inmiddels voor 800 miljoen dollar wapens toe.

"Het is niet wat we hadden gehoopt, maar het is beter dan niets. We willen een gesloten luchtruim. Het gaat ons nog goed af op de grond, maar we worden aangevallen vanuit de lucht. Daartegen zijn wij niet opgewassen. Ondertussen worden onze steden steeds meer vernietigd: kijk naar Mariupol, Kyiv, Kharkiv. Zonder no-flyzone hebben we zo snel mogelijk meer gevechtsvliegtuigen en luchtafweersystemen nodig."

Wat is het scenario dat u het Westen het liefst ziet volgen?

"Het Westen kan ons op drie manieren helpen. Ten eerste dus meer wapens, en dan vooral gevechtsvliegtuigen en luchtafweersystemen. De tweede optie is meer, en zwaardere sancties tegen Rusland. Bijvoorbeeld dat meer internationale bedrijven zich terugtrekken van de Russische markt. De derde optie is het vergroten van de steun voor Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie."

"Laten we niet vergeten dat Oekraïne ook vecht voor de veiligheid van Europa, voor Europese normen en waarden. Poetin zal niet stoppen tot hij de trans-Atlantische relaties heeft vernietigd."