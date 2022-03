Nederland heeft inmiddels ruim 200 miljoen euro aan Russisch geld bevroren. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) bij Nieuwsuur. Het bedrag gaat volgens hem nog wat verder oplopen. Het gaat om geld van personen of bedrijven aan wie sancties zijn opgelegd na de Russische invasie van Oekraïne.

Vorige week stond de teller nog op 6 miljoen euro, maar dat bedrag was al hoger omdat er een aantal dingen al wel waren gebeurd maar nog niet gerapporteerd. Volgens Knot is er niet veel meer dan de 200 miljoen euro aan Russisch geld te pakken in Nederland. "Die bezittingen bevinden zich niet in Nederland", zei hij.

België heeft voor 10 miljard euro aan Russisch geld bevroren. Dat meldde de krant De Tijd afgelopen weekend. Daarbij moet worden gezegd dat een vergelijking met België niet goed te maken is. De Belgen spelen een veel grotere rol in het internationale betalingsverkeer, aldus Knot.