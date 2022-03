Reddingswerkers zijn nog altijd aan het zoeken naar mogelijke overlevenden in de schuilkelder van het gebombardeerde theater in de Oekraïense stad Mariupol. Zeker 130 mensen zouden zijn gered, maar dat is nog niet bevestigd. Italië heeft aangeboden het theater te herbouwen.

Italië heeft aangeboden om het theater te herbouwen. De Italiaanse minister van Cultuur, Dario Franceschini, schreef op Twitter dat hij de herstelwerkzaamheden aan het theater "in naam van de mensheid" aanbiedt.

Volgens Zelensky geeft Italië "het goede voorbeeld". Hij voegde daaraan toe dat zijn land "tot aan de laatste steen herbouwd zal worden".

Op ongeverifieerde beelden die door onder anderen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zijn verspreid, is te zien dat er van het theater weinig meer over is.

De bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne verloopt moeizaam. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie. Zelfs basisbehoeften als voedsel en brandstof kunnen lastig naar het front worden gebracht, doordat belangrijke aanvoerlijnen onder vuur liggen.

Nederland heeft inmiddels ruim 200 miljoen euro aan Russisch geld bevroren, zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in Nieuwsuur. Het bedrag zal volgens hem nog wat verder oplopen. Het gaat om geld van personen en bedrijven aan wie sancties zijn opgelegd.

Russische troepen gaan door met artilleriebeschietingen en een gedeeltelijke blokkade van de stad Chernihiv, in het noorden van het land. Dat zegt het Oekraïense leger. Chernihiv is sinds het begin van de oorlog doelwit van Russische aanvallen. Volgens het Oekraïense leger wordt ook Brovary, een voorstad van Kyiv, regelmatig onder vuur genomen door de Russen. In het zuiden van Oekraïne zou het Russische leger proberen het luchtverdedigingssysteem langs de Zwarte Zeekust op te sporen en te vernietigen.

De Chinese autoriteiten hielden zich afzijdig van de situatie in Oekraïne, maar zijn deze week in overleg met zowel Rusland als de Verenigde Staten. Donderdag sprak een ambtenaar van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken met de Russische ambassadeur in het land. Vrijdag staat een telefoongesprek tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden gepland.

Volgens het Chinese ministerie ging het gesprek met de Russische ambassadeur over onder meer "bilaterale samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding en veiligheid". Verdere details wilde China niet geven.

Biden belt vrijdag om 14.00 uur (Nederlandse tijd) met Xi. Het Witte Huis meldt dat de twee leiders over onder meer de Russisch-Oekraïense oorlog zullen praten.

In zijn dagelijkse toespraak waarschuwde Zelensky de Russische strijdkrachten opnieuw. "Wij zijn nu anders dan in 2014", verwees de Oekraïense president in de nacht van donderdag op vrijdag in een video op Facebook naar de annexatie van de Krim, die destijds "zonder slag of stoot" verliep. Het Oekraïne van vandaag is volgens Zelensky "in staat om zich 22 dagen lang te verdedigen tegen een grootschalige inval".