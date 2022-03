In de Oekraïense havenstad Mariupol wordt na het bombardement van het plaatselijke theater verder gezocht naar overlevenden in het puin. Hoewel het Russische offensief volgens Britse inlichtingendiensten grotendeels is vastgelopen, blijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om hulp van het Westen vragen.

Reddingswerkers in Mariupol zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Het theater werd woensdag verwoest door een Russisch bombardement. In de schuilkelder onder het gebouw zouden ongeveer twaalfhonderd mensen hebben geschuild.

In ieder geval een deel van hen heeft de aanval overleefd, meldden de Oekraïense autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, is nog niet bekend.

De afgelopen week hebben volgens de Oekraïense regering 30.000 mensen uit Mariupol weten te ontsnappen. Er zouden echter nog zo'n 350.000 mensen vastzitten in de stad, die door de Russen omsingeld is en voortdurend wordt beschoten.

Burgemeester Vadym Boychenko van Mariupol schat in dat zijn stad voor 80 procent is verwoest door Russische bombardementen. Sinds het begin van de belegering zouden volgens het stadsbestuur 2.358 burgers zijn omgekomen, maar dat aantal kan niet onafhankelijk bevestigd worden.

De Russische inval is volgens Britse inlichtingendiensten op de meeste fronten vastgelopen. De Russische troepen lijden volgens de Britten zware verliezen en boeken nauwelijks terreinwinst.

De Oekraïense verdediging blijft fel en goed gecoördineerd en alle belangrijke steden zijn in Oekraïense handen, aldus de inlichtingendiensten.

Wel zouden de Russische troepen binnenkort versterking krijgen van Tsjetsjeense strijdkrachten. Volgens de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zijn er duizend vrijwilligers uit Tsjetsjenië onderweg om voor Rusland in Oekraïne te gaan vechten.

Zelensky gaf donderdag een toespraak voor het Duitse parlement. De Oekraïense president vroeg om hulp bij het neerhalen van een nieuwe Russische "muur" die mensen hun vrijheid ontneemt in Europa, verwijzend naar de Koude Oorlog.

Verder vroeg de Oekraïense leider om steun bij de poging van zijn land om lid te worden van de Europese Unie.

Nederland gaat waarschijnlijk meer opvangplekken inrichten voor gevluchte Oekraïners. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer.

Momenteel worden er 50.000 plekken voorbereid. Ook wil de staatssecretaris dat vluchtelingen langduriger kunnen worden opgevangen.

Van den Burg maakte verder bekend vanaf 1 april Oekraïners in Nederland te willen vrijstellen van de noodzaak om een werkvergunning te hebben. Op die manier kunnen werkgevers Oekraïense vluchtelingen makkelijker aannemen wanneer zij aan het werk willen.

Tsjechië nadert het maximumaantal vluchtelingen dat het kan opnemen. Op dit moment zijn er 270.000 Oekraïners naar Tsjechië gevlucht, meldde premier Petr Fiala. Daar kan niet veel meer bij, benadrukte hij.

Volgens de Verenigde Naties zijn inmiddels ruim drie miljoen burgers Oekraïne ontvlucht, waarvan meer dan 100.000 in de afgelopen 24 uur.