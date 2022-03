De Tsjechische premier Petr Fiala heeft om hulp voor de circa 270.000 Oekraïense vluchtelingen in het land gevraagd, maar benadrukte daarbij dat Tsjechië niet veel meer vluchtelingen kan opnemen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg Duitsland om steun bij de poging van zijn land om lid te worden van de EU.

"We moeten ons realiseren dat we de grens bereiken van wat we zonder enorme problemen kunnen opnemen", zei Fiala, doelend op de stroom vluchtelingen.

Het Tsjechische parlement heeft een wet aangenomen waardoor armlastige vluchtelingen 200 euro per maand krijgen. Mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen, krijgen 120 euro per vluchteling per maand.

In de drie weken van oorlog in Oekraïne zijn meer dan drie miljoen mensen het land ontvlucht, van wie de meesten eerst naar Polen. Tsjechië telt ruim tien miljoen inwoners en grenst niet aan Oekraïne.

Zelensky vraagt Duitsland om hulp en verwijst naar Koude Oorlog

De Oekraïense president Zelensky heeft Duitsland om hulp gevraagd bij het neerhalen van een nieuwe Russische "muur" in Europa, verwijzend naar de Koude Oorlog. Dat deed hij in een videoboodschap aan de Bondsdag.

Het gaat volgens Zelensky niet om "een Berlijnse Muur" - de jarenlange fysieke scheiding tussen West- en Oost-Berlijn - maar een symbolische muur die mensen hun vrijheid ontneemt. Hij stelde dat deze muur "met elk bombardement groter wordt".

Verder vroeg de Oekraïense leider om steun bij de poging van zijn land om lid te worden van de Europese Unie. Hij was daarnaast kritisch op het besluit om te stoppen met Nord Stream 2, een gaspijplijn van Rusland naar Duitsland. Dat had volgens hem al veel eerder moeten gebeuren.

Zelensky kreeg voorafgaand aan zijn toespraak een staande ovatie van de Duitse parlementariërs. De Oekraïense president hield eerder toespraken voor de volksvertegenwoordigingen van onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.