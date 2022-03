De Oekraïense autoriteiten hebben donderdag laten weten dat in ieder geval een deel van de ruim duizend Oekraïeners die woensdagavond in een theater in de Oekraïense havenstad Mariupol schuilden een Russische bombardement hebben overleefd. Rusland ontkent het theater te hebben gebombardeerd.

Een woordvoerder van de burgemeester zegt niet te weten hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De kelders van het gebouw zouden het bombardement hebben doorstaan.

De Oekraïense autoriteiten zijn een reddingsoperatie begonnen. Volgens BBC News worden mensen onder het puin van het grotendeels verwoeste theater vandaan gehaald.

Een woordvoerder namens Rusland noemt de beschuldiging dat de Russen achter het bombardement zitten een leugen. Ze herhaalde dat Rusland sinds de inval in Oekraïne geen dorpen en steden in het land bombardeert, hoewel via meerdere onafhankelijke bronnen een ander beeld is ontstaan.

Op ongeverifieerde beelden op Twitter is te zien dat het theater volledig in puin ligt. Het theater zou dienstdoen als grootste schuilplaats in de stad.

Het stadsbestuur van Mariupol sprak op de berichtendienst Telegram van een vreselijke en onmenselijke daad. De Oekraïense regering beschuldigde Rusland van het plegen van een oorlogsmisdaad.