Rusland heeft laten weten dat het online overleg met Oekraïne verder zal gaan. Sinds maandag houden vertegenwoordigers van beide landen videobesprekingen om een oplossing voor de Russische invasie van Oekraïne te vinden.

Er worden militaire, politieke en humanitaire kwesties besproken, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderhandelingen hebben nog niet tot een doorbraak geleid, maar de partijen lijken ondanks moeizame gesprekken wel vooruitgang te boeken.

Kyiv eist een wapenstilstand en de terugtrekking van de Russische troepen. Moskou wil dat Oekraïne een neutraal land wordt en geen lid van de NAVO wordt. Ook wil de Russische delegatie dat Kyiv erkent dat de Krim bij Rusland hoort en dat de afvallige regio's Donetsk en Luhansk onafhankelijke staten zijn.

Oekraïne en Rusland zouden elkaar woensdag zijn genaderd in de vredesonderhandelingen. De delegaties onderhandelen over een vredesplan met vijftien punten, meldde de Financial Times. De Britse zakenkrant baseert zich op drie bronnen die bij de gesprekken betrokken zouden zijn.

Een eerste concept van het vredesakkoord zou onder andere een wapenstilstand en terugtrekking van de Russische troepen bevatten. Dat is dan wel op de voorwaarde dat Kyiv verklaart geen westerse militaire bases of wapens op het grondgebied toe te staan en de ambitie om zich bij de NAVO te voegen laat varen.

De Russen zouden een militair neutrale status voor Oekraïne willen, vergelijkbaar met Oostenrijk en Zweden. Die twee landen zijn wel lid van de Europese Unie, maar niet van de NAVO. President Volodymyr Zelensky zei dinsdag dat Oekraïne moet erkennen dat NAVO-lidmaatschap er niet in zit.