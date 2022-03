De Russische inval in Oekraïne is op de meeste fronten vastgelopen, zegt een Britse inlichtingendienst. Oekraïense autoriteiten maken melding van ruim vijftig omgekomen burgers in de stad Chernihiv, terwijl Rusland zegt geen burgerdoelen aan te vallen. De informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

De Russische troepen lijden volgens de Britten zware verliezen en boeken nauwelijks terreinwinst. De Oekraïense verdediging blijft fel en goed gecoördineerd en alle belangrijke steden blijven in Oekraïense handen, aldus de inlichtingendienst.

Rusland viel 24 februari Oekraïne binnen, naar eigen zeggen om de militaire infrastructuur uit te schakelen. Het land zegt geen steden te willen innemen en geen burgerdoelen aan te vallen.

Russische aanvallen in de Oekraïense stad Chernihiv hebben woensdag echter 53 burgers het leven gekost, zegt de regionale gouverneur. Onder hen zouden ook enkele kinderen zijn. De slachtoffers vielen onder meer toen een appartementengebouw werd gebombardeerd.

Ook zouden tien burgers zijn doodgeschoten toen ze in de rij stonden voor brood. Rusland zegt dat zijn militairen niet in de stad waren en beweert dat de aanval werd uitgevoerd door Oekraïense troepen of een list is van de Oekraïense inlichtingendienst.

"We lijden zware verliezen", zegt gouverneur Vjatsjeslav Tsjaus. Russische troepen proberen Chernihiv in te nemen. De omsingelde stad heeft al dagen te maken met zware aanvallen. Veel inwoners zitten zonder elektriciteit.