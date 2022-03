Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis, zo meldt de noodhulporganisatie. Ook wordt een Nederlandstalige informatielijn geopend voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden.

"De mensen die het geweld in Oekraïne zijn ontvlucht, hebben vaak een zware tijd achter de rug. Als Rode Kruis vinden we het belangrijk dat deze mensen in Nederland goed worden opgevangen en dat zij goede informatie krijgen over waar ze terechtkunnen voor hulp", zo meldt algemeen directeur Marieke van Schaik.

Volgens het Rode Kruis hebben de vluchtelingen bij aankomst in Nederland geen idee waar ze moeten zijn en spreken ze de taal ook niet. Vrijwilligers zullen daarom de vragen in de taal waarin ze binnenkomen beantwoorden. Als het Rode Kruis zelf niet kan helpen, worden mensen doorverwezen naar andere instanties.

De telefonische informatielijn voor Nederlandstaligen, waarbij mensen "hulp kunnen vragen of bieden", zal op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar zijn.

Eerder werd al bekend dat er, onder meer door het Rode Kruis, op Utrecht Centraal en Amsterdam RAI punten zijn ingericht waar treinreizigers uit Oekraïne worden opgevangen. Vanuit deze plekken worden ze naar hun logeeradres of een noodopvang gebracht.