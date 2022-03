Vier grote Russische amfibische oorlogsschepen varen vanuit Oost-Azië naar het westen, laat het Japanse leger donderdag (lokale tijd) weten. Ondertussen heeft Oekraïne een ontvoerde burgemeester vrij weten te krijgen.

De schepen brengen mogelijk nieuwe wapens en vervangend materieel naar de gehavende Russische troepen in en rond Oekraïne. Normaal komen dergelijke schepen niet zo dicht in de buurt van Japan.

Terwijl Rusland zich haast om de troepen te bevoorraden, heeft de regering van de Amerikaanse president Joe Biden besloten om Oekraïne te voorzien van honderd "kamikazedrones". Die ontploffen wanneer ze hun doelwit raken. De Verenigde Staten beloofden Oekraïne woensdag ook achthonderd Stinger-luchtdoelraketten, negenduizend antitankwapens en een reeks handvuurwapens, machinegeweren en granaatwerpers.

Oekraïne heeft de ontvoerde burgemeester van Melitopol vrij gekregen in ruil voor negen gevangen genomen Russische soldaten van negentien en twintig jaar. Russische militairen namen Ivan Fedorov (33) mee van zijn kantoor nadat ze een zwarte kap over zijn hoofd hadden geschoven. Hij zou zijn meegenomen naar de door Rusland erkende volksrepubliek Luhansk, waar hij werd beschuldigd van terroristische activiteiten.

Een Oekraïense militair met een drone. Dit betreft geen "kamikazedrone". Een Oekraïense militair met een drone. Dit betreft geen "kamikazedrone". Foto: AP

De Russen boeken nog steeds weinig vooruitgang in het grootste deel van Oekraïne, maar worden actiever in de noordelijke Zwarte Zee, zegt een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris tegen persbureau AP. Beschietingen vanuit de Zwarte Zee kunnen het startsein zijn voor een grondaanval op Odesa, denkt de expert.

In de Zwarte Zee hebben Russische raketten sinds het begin van de oorlog drie schepen getroffen die onder Panamese vlag voeren. Een van deze schepen is gezonken, verneemt persbureau Reuters van de maritieme autoriteit van Panama.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

Het theater in de Oekraïense stad Mariupol dat woensdag het doelwit zou zijn geworden van een Russische luchtaanval, waarschuwde dat er binnen kinderen waren. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies was volgens CNN te zien dat buiten het gebouw in de belegerde havenstad "kinderen" stond geschreven.

Er is nog veel onduidelijk over het bombardement dat het theater zou hebben getroffen. Het gemeentebestuur van Mariupol stelt dat Russische troepen "doelbewust" het gebouw in het centrum van de stad hebben vernietigd. "Een vreselijke en onmenselijke daad", meldt het stadsbestuur via Telegram.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat honderden mensen zich op het moment van het bombardement schuilhielden in het gebouw. Het beschuldigt Rusland van een oorlogsmisdaad. Human Rights Watch (HRW) zegt niet uit te kunnen sluiten "dat de aanslag gericht was op een militair doelwit in de omgeving". Volgens de mensenrechtenorganisatie bood het theater plaats aan "zeker vijfhonderd burgers".